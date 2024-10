Antonacci, Morandi, Turci. I migliori eventi in Calabria nei prossimi mesi

Tanti gli eventi previsti in Calabria nei prossimi mesi, protagonisti calibri indiscussi della musica italiana e non solo. Spazio anche alla comicità, infatti è con Ale&Franz il primo appuntamento in ordine temporale. Il celebre duo comico, di casa a Zelig, sarà al teatro Politeama di Catanzaro il prossimo 10 novembre. Stessa location, esattamente una settimana più tardi, per il cantautore Vinicio Capossela, di scena il 17 novembre a Catanzaro.

A Cosenza invece, arriva Paola Turci. La cantante italiana, reduce dall’esperienza a Sanremo, si esibirà al Rendano il 21 novembre. Due big in arrivo anche a Reggio Calabria. Il 2018 inizia con il botto, il 16 gennaio al Palacalafiore arriverà Biagio Antonacci, già diverse volte ospite in riva allo stretto. L’intramontabile Gianni Morandi, reduce dalla hit ‘Mi fa volare’ cantata in coppia con Rovazzi, canterà al Palacalafiore invece il 15 marzo.