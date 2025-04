Reggio, successo per il concerto dell’A.Gi.Mus. nella chiesa di San Giuseppe al Corso

Si è concluso con un lungo e fragoroso applauso del numerosissimo pubblico presente sabato sera nella bellissima Chiesa di S. Giuseppe al Corso – scelta anche per le giornate FAI nei giorni 22 e 23 marzo scorsi – il concerto organizzato e presentato dall’Associazione Giovanile Musicale della Città Metropolitana di Reggio Calabria, presieduta dal pianista, compositore e direttore d’orchestra M° Alessandro Bagnato.

Presentato anche il programma “La Musica al Centro 2025”

Nel corso dell’iniziativa culturale è stato esposto anche il ricco e variegato programma “La Musica al Centro 2025”, giunto alla 7^ edizione, allestito anche dal direttore artistico, percussionista e chitarrista M° Claudio Bagnato e dagli altri componenti del direttivo Salvatore Silivestro, vice presidente, e Roberto Pirrello, segretario tesoriere.

L’evento inserito nel cammino dell’Anno Giubilare

Con l’evento, inserito nel percorso dell’Anno Giubilare proclamato da Papa Francesco, l’associazione, particolarmente vicina e coinvolta sia in campo nazionale che locale, ha voluto cogliere l’opportunità per rafforzare il senso di appartenenza alla Chiesa universale e a tutta la comunità del territorio di Reggio Calabria e della sua Città Metropolitana.

Nella presentazione è stato ribadito il tema centrale dell’Anno Santo 2025, così come più volte dichiarato dal Santo Padre e dalla CEI: “Pellegrini di speranza”.

Il messaggio del Papa: “La musica può aiutare la convivenza dei popoli”

Così, con il linguaggio universale della musica, l’A.Gi.Mus. si è voluta rendere partecipe diretta del messaggio del Santo Padre, che rivolgendosi proprio ai giovani, ma non solo, in un recente e accorato discorso ha dichiarato: “C’è bisogno del talento dei giovani, della loro creatività, spinti non dagli idoli ma dalla passione per la bellezza, per la fratellanza e per l’amore universale”, e ancora: “La musica può aiutare la convivenza dei popoli”, esprimendo infine il desiderio di “vedere chi si è odiato stringersi la mano, abbracciarsi e dire con la vita, la musica e il canto: la pace è possibile”.

“Wojtyla Uomo di Dio”: un tributo a Giovanni Paolo II

Tornando al concerto, tenutosi come già detto in una chiesa gremita in ogni ordine di posti e con una parte di pubblico in piedi, va sottolineato il titolo che il sodalizio reggino ha voluto dare all’iniziativa “Wojtyla Uomo di Dio”; proprio per ricordare il XX anniversario della morte di Giovanni Paolo II, morto appunto il 2 aprile 2005.

I testi pensati per l’occasione dal M° Claudio Bagnato e declamati da Serena Cara, alternati con i brani proposti dalla neonata Orchestra Reggina “Pasquale Benintende”, diretta magistralmente dal M° Alessandro Bagnato, accompagnata dal coro U.C.C.M. dei maestri Carmen Cantarella, Caterina Zeffiro, Mariaflavia Bellantone, Angela Luppino e Daniele Pedace e non da ultime alle giovani ma affermate soprano Eva Catherine Polimeni e Francesca Crea, hanno incantato e deliziato l’attento pubblico presente che ad ogni esibizione ha riservato applausi a scena aperta.

Un mix emozionante tra testi, musica e spiritualità

Dal discorso ai Giovani all’Angelus sulla Famiglia, dal discorso contro la Mafia nella Valle dei Templi alla Preghiera contro la guerra, da E’ Lui che cercate all’indimenticabile “Non abbiate paura, aprite le porte… anzi spalancate le porte a Cristo”, in uno straordinario ed emozionante mix con i brani di Verdi, Pergolesi, Mozart e Benintende, che hanno impreziosito la serata in una cornice di pubblico attento e silenzioso nel corso delle esibizioni, ma nello stesso tempo prodigo di applausi a scena aperta alla conclusione di ogni brano.

L’esordio dell’Orchestra Reggina “Pasquale Benintende”

Il concerto ha visto l’esordio dell’Orchestra Reggina “Pasquale Benintende”, a dire il vero un debutto di una formazione ben assortita che per la qualità della concertazione d’assieme e per i solisti, è apparsa ai più come una squadra affiatata e come uno schieramento che suona insieme da anni; stessa cosa per l’Unione Cori Città Metropolitana di Reggio Calabria, che con i loro maestri coordinati da Alessandro e Claudio Bagnato, hanno potuto esprimere il meglio delle loro vocalità.

L’apprezzamento del Vicario Generale mons. Pasqualino Catanese

Alla fine grande soddisfazione e compiacimento è stata espressa dal Rettore della Chiesa di S. Giuseppe e Vicario Generale mons. Pasqualino Catanese, che ha ringraziato l’A.Gi.Mus., tutti gli artisti e il numerosissimo pubblico presente per la bellissima serata, ribadendo ancora una volta la possibilità di poter frequentare la chiesa, riaperta al culto il 17 marzo dello scorso anno.

Omaggio a Pasquale Benintende: eseguito “L’Inno a Reggio” in prima assoluta

È bene ricordare che in apertura è stato eseguito “L’Inno a Reggio”, scritto da Pasquale Benintende tra il 1931 ed il 1934 su versi della d.ssa Elisa Campolo Maioli, ricostruito, orchestrato e diretto in prima assoluta dal M° Alessandro Bagnato.

Il compositore (nato a Catona il 20 gennaio 1878 e deceduto a Reggio Calabria l’11 gennaio 1968), è considerato dalla critica unanimemente il reggino più conosciuto proprio per l’eccellenza e la varietà delle sue composizioni; maestro che ha regalato alla sua città una vasta produzione, che spazia dal sacro al profano alle opere sinfoniche, per canto e pianoforte su testi sia in italiano che in vernacolo, per solo pianoforte, opere e operette.

Come per diversi compositori a lui contemporanei la sua produzione fu molto collegata al folklore della sua terra, tant’è che nelle opere riecheggiano spesso temi ricavati dalla tradizione popolare. Un reggino dal grande talento musicale, ma anche dalla straordinaria generosità.

Infatti due anni prima di morire, nel 1966, donò all’Archivio della Curia di Reggio Calabria una parte delle sue composizioni di carattere liturgico-religioso e, dopo la morte, il rimanente «fondo musicale» fu donato alla Biblioteca «De Nava».

Un’occasione per fare memoria, guardare al futuro e riscoprire le radici

Con questo evento l’A.Gi.Mus. ha inteso anche riscoprire le proprie radici, ma anche fare memoria e ricordo, ricordo di quello che è accaduto e memoria perché ciò che è successo ci trasforma e ci fa guardare al futuro.