Giochi Matematici 2025: studente reggino alla finale nazionale

Altro prestigioso riconoscimento per l’IC “Radice Alighieri” di Catona

Altro prestigioso riconoscimento per l’IC “Radice Alighieri” di Catona. Francesco Parretta, alunno della classe III D della Scuola secondaria di I grado è stato ammesso alla finale dei “Campionati Internazionali di Giochi Matematici” organizzati dal Centro Pristem – Bocconi, che si terrà giorno 10 maggio 2025 a Milano, presso la prestigiosa università lombarda.

Un risultato di eccellenza alle semifinali provinciali

L’allievo, seguito nel suo percorso formativo dalla Prof.ssa Daniela Russo, si è classificato al secondo posto (categoria C2) alle semifinali provinciali, che si sono svolte nei giorni scorsi presso il Liceo Scientifico “Volta” di Reggio Calabria.

Orgoglio e soddisfazione della scuola

Soddisfazione per il risultato ottenuto da Parretta è stata espressa dalla docente referente d’istituto per i giochi matematici, Prof.ssa Loredana Corigliano e dalla Dirigente scolastica, Simona Sapone, che hanno sottolineato come con costanza, sacrificio, passione e applicazione, i nostri ragazzi riescano a raggiungere dei risultati che possono essere un trampolino di lancio verso un futuro ricco di successi.