Un reggino nominato vicepresidente della Cassa Dottori Commercialisti

Antonino Dattola è stato confermato membro del Consiglio di Amministrazione della Cassa Dottori Commercialisti, che oggi lo ha nominato Vicepresidente, dopo l’elezione di Ferdinando Boccia a nuovo Presidente.

Dattola è Dottore Commercialista dal 1992 e svolge prevalentemente la funzione giudiziaria, oltre a occuparsi di consulenza aziendale, fiscale e societaria, anche nell’evoluzione del Temporary Management.

Da sempre impegnato nell’associazionismo professionale, ha ricoperto negli anni i seguenti incarichi:

Ha iniziato il suo percorso in Cassa Dottori Commercialisti nel 2004 come delegato ed è stato poi eletto membro del Collegio Sindacale dell’ente dal 2016 al 2020 e nel Consiglio di Amministrazione dal 2020 al 2024.

“Sono veramente soddisfatto di poter continuare con il mio impegno a sostegno degli iscritti alla Cassa Dottori Commercialisti: ciò è stato possibile soprattutto grazie al nostro territorio che si è presentato all’appuntamento elettorale sempre unito e coeso, convinto che LE GRANDI COSE NON VENGONO MAI FATTE DA UNA SOLA PERSONA, MA DA UN TEAM DI PERSONE.

In questi quattro anni abbiamo lavorato per costruire un sistema previdenziale sostenibile di lungo periodo e inclusivo, non solo attraverso una gestione innovativa del patrimonio ma anche grazie agli investimenti in welfare strategico, guardando anche alle nuove sfide in materia di adeguatezza ed equità intergenerazionale delle prestazioni,” ha dichiarato Antonino Dattola, Vicepresidente della Cassa Dottori Commercialisti.