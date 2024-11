Antonio Eraclini è il vice presidente comparto salute e benessere Confcommercio.

Continua l’ attività’ del presidente del comitato provinciale A.S.C. di Reggio Calabria Antonio Eraclini che oggi ha ricevuto la nomina di Vice Presidente del comparto di salute benessere e sport della Confcommercio di Reggio Calabria, “ per me e’ una grande soddisfazione ricevere questo incarico e ringrazio il Presidente del Comparto Mirella Amodeo e tutti i componenti per la fiducia che hanno posto nei miei confronti, l’attività che andremo a svolgere nei prossimi giorni nella provincia di Reggio Calabria sarà l’occasione di coniugare il settore che rappresento con l’ A.S.C. a questi specifici interessi presenti all’interno del comparto.