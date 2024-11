Aperte le iscrizioni della 32esima edizione della Corrireggio del 25 aprile. Proseguono le iniziative collaterali sul tema del volontariato.

Con le iscrizioni presso piazzetta San Giorgio al Corso, è cominciato il conto alla rovescia di avvicinamento alla trentaduesima edizione della Corrireggio, la tradizionale corsa podistica per tutti – il più atteso appuntamento della primavera reggina – promossa da Legambiente in collaborazione con la Fidal e numerose associazioni di volontariato, e patrocinata dall’Assessorato alla Cultura e allo Sport della Provincia di Reggio Calabria.Si stanno curando gli ultimi dettagli organizzativi della manifestazione, che certamente anche quest’anno si svolgerà all’insegna dell’allegria, della solidarietà e del gusto di ritrovarsi e stare insieme. Al centro della CORRIREGGIO, infatti, c’è l’obiettivo di promuovere lo sport come diritto di tutti, come momento di partecipazione collettiva e di diffusione dei principi dell’ambiente e vivere sano, di convivenza civile nel rispetto delle differenze.Immutato il programma della corsa-passeggiata per tutti, fissata per il 25 aprile, che si snoderà lungo il caratteristico percorso nel cuore della città tra lungomare e corso Garibaldi. La partenza è fissata per le ore 10.30 presso la stele Falcomatà all’inizio del Lungomare, nei pressi di Piazza Indipendenza.Continuano intanto le iniziative collaterali all’evento sportivo che hanno registrato nel giorno della pasquetta un momento di partecipazione e svago collettivo presso il Parco di Ecolandia ad Arghillà, con la visita guidata e gli oltre 400 partecipanti al ristoro curato dalla cooperativa “Collina del Sole”, dopo un’escursione alla scoperta del quartiere.Si prosegue domani, mercoledì 23 aprile, nel giorno della festa patronale di San Giorgio con la “Caccia ai tesori del volontariato”, una sorta di eco tour – in collaborazione con il Forum del Terzo Settore e il CSV-Centro Servizi al Volontariato – alla scoperta delle risorse spesso trascurate su cui Reggio può contare. La 32ª edizioneha, infatti, come filo conduttore lo slogan significativo “Da soli non si può!” e come protagonista proprio il mondo del volontariato, quello reale, attivo, le cui energie è necessario liberare per dare un futuro alla nostra città in questo momento di profonda difficoltà e sfiducia. La finalità è mettere in campo la capacità di impegnarsi concretamente di tante realtà così diverse e variegate (lo scautismo, le federazioni, le società e le associazioni di promozione sportiva, le associazioni culturali e ambientaliste, le associazioni culturali, le associazioni di protezione civile, di servizio ai disabili o agli anziani, ecc.) un magazzino di ricchezza e di potenzialità per una città più pulita, più sostenibile, più giusta.Domani, le tappe previste della “Caccia ai tesori del volontariato” vedranno riuniti in diversi luoghi i diversi settori in cui operano queste numerose realtà.Si partirà alle 9.30 dalla sede del Centro ambulatoriale ACE di Pellaro, straordinaria realtà di medicina sociale, per poi raggiungere alle 11.00 Villa Gullì, in Via Gebbione, per incontrare le imprese sociali che garantiscono assistenza agli anziani, ai malati, ai bambini, ai soggetti diversamente abili, o occasioni di recupero a chi esce da esperienze difficili o di dipendenza.L’ecotour proseguirà nel pomeriggio con l’appuntamento alle 15 nella sede dell’ARCI, nella ex stazione ferroviaria delle OMECA, dove saranno riunite le associazioni che si occupano di legalità e lotta alle mafie, di accoglienza degli immigrati, di donne.Alle 16.30 al Politeama Siracusa, sul Corso Garibaldi, andremo alla scoperta delle numerose associazioni culturali che in città si occupano di cinema, teatro, danza e letteratura, per poi raggiungere alle 18 il Museo Nazionale della Magna Grecia, in Piazza De Nava, dove saranno riunite le associazioni ambientaliste e di protezione civile.Tutti insieme si raggiungerà, infine, alle 19.30 il MUSTRUMU – Museo dello strumento musicale dove si concluderà l’ecotour con l’inaugurazione della mostra fotografica “CON LE GAMBE E CON IL CUORE” di Osvaldo Pieroni, fotografo, sociologo e grande ambientalista recentemente scomparso, che sarà visitabile fino a Domenica 27 Aprile.Alle 20.30 l’iniziativa si concluderà con lo spettacolo di SpazioTeatro “Il Pifferaio di Hamelin”, scritto e interpretato da Gaetano Tramontana (ingresso gratuito). L’Ufficio Stampa (Tel/fax 0965.811142 – 338.3554496 – e-mail legambiente.rc@libero.it)