Gambarie, la neve fiocca abbondante. Comune pronto all’apertura degli impianti

La settimana è iniziata col piede sbagliato.

Un fulmine ha colpito nella notte di martedì il trasformatore del motore della seggiovia in cima alla pista Telese. Nonostante l’episodio sfortunato, l’amministrazione, con la collaborazione della cooperativa Asproservice ha recuperato nel giro di 48 ore il pezzo di ricambio con le stesse stesse capacità.

“Abbiamo passato tre giorni con l’incubo di non poter aprire gli impianti perchè c’era il rischio che il fulmine avesse fatto ulteriori danni. Per fortuna, il pezzo era disponibile e le prove di collaudo sono andate a buon fine”.

Risolto il problema, la neve nelle ultime ore fiocca copiosamente. Questa notte ha nevicato in abbondanza con 13 cm di neve attuali.

Anche questa mattina ha continuato a nevicare e le previsioni sono promettenti.

“Per poter iniziare a battere le piste dobbiamo avere almeno 30-40 cm di neve – spiega il sindaco di Santo Stefano in Aspromonte FrancescoMalara – E’ ipotizzabile, se nevica ancora stanotte, che già da domani si possano iniziare a battere le piste. Se nevica ancora in abbondanza siamo in grado di aprire. Il tempo sembra ben predisposto”.