Apertura ufficiale degli impianti di risalita a Gambarie d’Aspromonte.

L’Amministrazione Comunale di Santo Stefano in Aspromonte annuncia che Sabato 03 Gennaio 2015 gli impianti di risalita della località sciistica di Gambarie d’Aspromonte saranno ufficialmente aperti.

In occasione dell’apertura ufficiale della stagione invernale, l’Amministrazione Comunale ha inteso proporre lo Skipass giornaliero ad un prezzo promozionale di soli 5 Euro, con ingresso gratuito per i bambini di età inferiore ai 10 anni. (La promozione sarà valida per tutto il Weekend, Sabato 3 e Domenica 4 Gennaio 2015)

Orari di servizio impianti di risalita Gambarie d’Aspromonte per giorno 03.01.2015:

Apertura ore 08:45Chiusura ore 15:45