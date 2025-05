“Votare è un dovere civico”: l’appello di Anna Nucera ai reggini in vista del referendum

Anna Nucera, candidata sindaca di Reggio Calabria, lancia un appello ai cittadini reggini per partecipare attivamente ai prossimi referendum previsti nella giornata di Domenica 8 Giugno 2025.

«Votare non è solo un dovere civico – afferma Nucera – è importante per la democrazia, perché aiuta a definire le sorti della nostra comunità senza obbligo di schieramento politico».

La rilevanza dei referendum sul lavoro

Quattro dei cinque referendum riguardano il tema del lavoro. Nucera sottolinea che la mancanza di tutele efficaci sta portando a gravi conseguenze per i lavoratori, inclusi gli alti numeri di morti sul lavoro e l’incertezza del futuro lavorativo. Le leggi attuali, come quelle che favoriscono i licenziamenti facili e l’abuso dei contratti atipici, non hanno incentivato l’occupazione, ma hanno ridotto i salari e creato un sistema di lavoro precario. La crescita economica prevista per il 2025 è solo dello 0,7%, un tasso inferiore rispetto ad altri paesi europei, come la Spagna, che sta ottenendo risultati positivi grazie a politiche come il salario minimo e investimenti per il lavoro.

L’importanza di votare per promuovere il cambiamento

Nucera esorta i cittadini a votare in massa per promuovere i referendum sul lavoro, che potrebbero garantire più diritti per i lavoratori, come il reinserimento della giusta causa nei licenziamenti e limitazioni nell’uso dei contratti a termine. «Si tratta di norme che possono portare maggiore serenità ai lavoratori afflitti da bassi salari e sfruttamento», afferma la candidata.

Il quinto referendum: la cittadinanza per gli stranieri

Il quinto quesito referendario riguarda l’attribuzione della cittadinanza agli stranieri residenti in Italia, riducendo il tempo per ottenerla da 10 a 5 anni. Nucera definisce questa norma come un segno di civiltà, che permetterebbe agli stranieri di godere pienamente dei diritti civili e politici, contribuendo alla democrazia e alla partecipazione attiva nella vita pubblica.

Partecipazione e responsabilità civica

Nucera conclude il suo appello con una riflessione su partecipazione e responsabilità civica. «Votare significa essere cittadini attivi e responsabili, pronti a difendere la democrazia e a dare il nostro contributo al cambiamento». La candidata sottolinea anche il suo impegno a favorire la partecipazione attraverso i Consigli di Circoscrizione e i Comitati di Quartiere.

Citazione di Martin Luther King

Conclude con una frase di Martin Luther King:

“Può darsi che non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se non farete nulla per cambiarla.”

Anna Nucera afferma di aver già deciso cosa fare: «Sempre dalla parte dei Reggini».