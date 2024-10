Approdata al Porto di Reggio Calabria la nave scuola “Palinuro”

Approdata nel pomeriggio di ieri al porto di Reggio Calabria, la nave Palinuro ha già calamitato l’attenzione dei reggini. Appassionati di vela e non si sono infatti recati a dare un’occhiata alla splendida nave che sosterà nelle nostre acque fino al 15 settembre.

“Faventibus Ventis”, “Con il favore dei venti” questo il motto della Palinuro che, attraverso le varie soste nei porti nazionali ed esteri, ha il compito di promuovere l’immagine della Marina Militare. Varata per la prima volta nella primavera del 1934 per la pesca ed il trasporto del merluzzo, Palinuro venne acquistata dalla Francia all’Italia per essere affiancata alla già nota Amerigo Vespucci, altro simbolo identificativo del nostro corpo militare marittimo. L’imbarcazione venne quindi adibita a nave scuola per allievi e nel 1955 venne ribattezzata con il nome attuale. Una scelta di sicuro azzeccata dato che Palinuro è il nome del nocchiere di Enea nell’Eneide di Virgilio.

La Palinuro ha toccato la maggior parte dei porti del Mediterraneo, del Mar Nero e del Nord Europa e si stima che abbia percorso più di 300mila miglia nautiche pari a circa quindici volte il giro del mondo. Ha compiuto in totale 53 Campagne Addestrative, di cui 10 in Oceano Atlantico. Quella del 2018 è la cinquantaquattresima che verrà presentata proprio oggi alla cittadinanza in una conferenza stampa alle ore 15:00 proprio a bordo della bellissima nave scuola.

Partita lo scorso 23 luglio dal porto di Taranto, Palinuro ha fatto sosta a Kos, Istanbul, Costanza, Batumi, Cefalonia e dopo la tappa di Reggio Calabria proseguirà la sua navigazione verso Portoferraio, prima di ormeggiare a Livorno il 22 settembre con le altre navi scuola della Marina Militare e concludere le Campagne d’Istruzione 2018.

Durante la sosta a Reggio Calabria, la popolazione avrà la possibilità di visitare nave Palinuro nei seguenti giorni:

– 13 settembre, dalle 16:00 alle 19:00;

– 14 settembre, dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00

Per guardare il video dell’arrivo al Porto di Reggio Calabria CLICCA QUI