‘Si’ alla legge per la sicurezza di medici e infermieri: la soddisfazione del senatore Siclari

«Oggi con il contributo di Forza Italia è stata approvata la legge che promuove e tutela la sicurezza degli esercenti professioni sanitarie. Si tratta di un importante provvedimento legislativo che contrasta il fenomeno di tantissimi medici e paramedici che subiscono quotidianamente violenza e minacce».

Lo dichiara il senatore capogruppo di Forza Italia in commissione salute del Senato, Marco Siclari, intervenuto in dichiarazione di voto per il partito azzurro.

«La legge istituisce l’osservatorio sui fenomeni di violenza, inasprisce le pene per i reati contro i sanitari e promuove la cultura del rispetto del personale sanitario. È stato inoltre approvato l’ordine del giorno di Forza Italia che impegna il Governo all’uso della videosorveglianza per garantire prevenzione e sicurezza ed al monitoraggio degli effetti del provvedimento al fine di eventuali modifiche».

Il Senatore Siclari esprime soddisfazione per l’approvazione della legge e per l’obiettivo centrato da Forza Italia.