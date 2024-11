Apre il Teatro della Girandola:Reggio Calabria conquista un nuovo spazio culturale e teatrale

Sabato 17 ottobre alle ore 18:00 apre il Teatro della Girandola un nuovo spazio culturale e teatrale nel cuore della città di Reggio Calabria. La stagione sarà ricca di spettacoli teatrali, musica, teatro ragazzi. Numerose saranno le iniziative collaterali: workshop, laboratori permanenti di teatro e arti circensi, presentazioni di libri, mostre fotografiche utili a favorire un continuo scambio e dialogo tra le diverse arti. Questa idea nasce grazie alla testardaggine, al coraggio e alla passione della Compagnia Pagliacci Clandestini. In un tempo dove gli spazi culturali tendono a scomparire per i Pagliacci Clandestini è un atto dovuto a questa terra, un urlo, una rivoluzione. Il Teatro della Girandola ha un grande valore simbolico oltre che culturale, uno spazio intimo, work in progress umile nel cuore della città sito via D. Muratori 2/c a pochi passi dalla centralissima piazza Carmine. Il nome Teatro della Girandola va ben oltre le attività che verranno svolte: vuole essere un soffione che libera i suoi semi per far nascere il cambiamento e rompere il silenzio. Il silenzio che una donna, una compagna dei Pagliacci Clandestini non ha mai voluto sino al suo ultimo respiro. Uno spazio dedicato ad Anna, dedicato alle donne. A tutte le donne. Alle donne che lottano. Alle donne che hanno messo da parte i sogni che avevano. E ne hanno sognati altri. E ogni giorno, scavano, urlano al cielo che tutto può cambiare. “Il Teatro della Girandola vuole essere strumento di condivisione che punta al sostegno e al confronto tra le realtà lontane dal business dell’arte – spiega il direttore artistico Santo Nicito – vuole far incontrare realtà artistiche del panorama locale e nazionale. La prima stagione del Teatro ha una programmazione che spazia dalla prosa fino al teatro per ragazzi con una rassegna teatrale dedicata a bambini e ragazzi. Una proposta artistica capace di stimolare gli spettatori, che accosta la forza dei grandi classici alla ricerca contemporanea. Abbiamo lavorato per creare una proposta che saprà soddisfare davvero tutti.”

Verranno realizzati due cartelloni per la stagione 2015/2016. Il primo rivolto ai più piccoli con la rassegna di Teatro Ragazzi. Otto gli spettacoli per la stagione teatrale 2015/2016. Infatti, ogni secondo fine settimana del mese, da ottobre a maggio sempre alle ore 18:00 sabato e domenica, si alterneranno diverse compagnie. Aprirà la rassegna giorno 17 e 18 ottobre alle 18:00 la Compagnia Pagliacci Clandestini con lo spettacolo “Magéia”.

Di seguito tutte le altre:

14-15 novembre “Ed io intanto mi incanto” con Stelio Marano;

12-13 Dicembre “Re Befè” Compagnia Pagliacci Clandestini;

9-10 Gennaio 2016 “ALI” di Teatro Brucaliffo;

13-14 Febbraio 2016 “Granum auriferum” Compagnia Pagliacci Clandestini;

12-13 Marzo 2016 “Il piccolo Principe”con Cristina Merenda e Domenica Buda;

9-10 Aprile 2016 “Il cavaliere coraggioso” spettacolo di marionette Associazione Lelefante;

14-15 Maggio 2016 “WOW” di e con Shravan

Per i più grandi partirà la rassegna 2015/2016 ”Il vento che muove”:

30 -31 Ottobre Le Petit Tap di e con Anna Saragaglia

27-28 Novembre“Quel pazzo di Orlando” Compagnia ConimieiOcchi

4-5 Dicembre ”SAPORI & PAROLE” con Renata Falcone, Maria Gurnari e Maria Marino.

29-30 Gennaio 2016 “Ho attraversato ridendo la terra capovolta” con Tiziana Calabró e Eleonora Uccellini

26-27 Febbraio2016 “WOP” Ultimo Teatro Produzioni Incivili

25-26 Marzo 2016 “Gramigna” Compagnia Pagliacci Clandestini

29-30 Aprile 2016 “InCoscienza” Produzione Carro di Tespi e Teatro alla Guilla

27-28 Maggio 2016 “Il fetido stagno” Compagnia Pagliacci Clandestini

Oltre agli spettacoli teatrali sono stati programmati moltissimi laboratori rivolti a tutte le età.

Si partirà con il laboratorio “Tip-Tap performer” diretto dalla maestra Anna Saragaglia l’ultimo fine settimana del mese ottobre.

E ancora da ottobre 2015 a maggio 2016 con cadenza settimanale il laboratorio “Pagliacci senza tempo” rivolto a persone over 60 diretto da Santo Nicito.

Presto verranno resi pubblici sulle pagine web e social del Teatro della Girandola i laboratori di teatro ragazzi, arti circensi, teatro ecc.

Per ulteriori informazioni sulle attività e programmazione del Teatro della Girandola è possibile contattare il numero 3207042460 o scrivere all’indirizzo e-mail info@pagliacciclandestini.it

Appuntamento dunque sabato 17 ottobre alle ore 17:00 per il taglio del nastro.