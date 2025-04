La Redel Viola subisce una sonora sconfitta a Bari

La Pallacanestro Viola ha affrontato per la terza giornata di ritorno di Play In Gold la Tecnoeleva Adria Bari, in trasferta al Palabalestrazzi. I neroarancio erano privi di Paulinus. I primi due quarti si sono svolti in pieno equilibrio. I pugliesi sono andati avanti nel terzo quarto ed hanno continuato a far male nell’ultima frazione di gioco. La Redel, molto nervosa e stanca, si è risvegliata solo alla fine contro i padroni di casa che senza nulla da perdere, già fuori dal possibile accesso ai Play Off, hanno brillato ed ottenuto la vittoria ai danni degli ospiti che si dovranno rialzare, già mercoledì 9 aprile al PalaCalafiore contro Bisceglie.

PRIMO QUARTO

Diversi errori per compagine. 0 a 0 dopo oltre tre minuti di gioco. Traore per gli ospiti. Pelucchini per Bari (2-2). Donati per il 2 a 4. Rodriguez per il pari. Dell’Anna per il 4 a 6. Ancora Pelucchini. Ani per il +2. Lupo dalla media distanza. Ani segna e subisce fallo, ma sbaglia il supplementare. Preite per il 10 a 10. Ancora Ani da sotto, realizza e guadagna la lunetta, trasforma il libero. Console chiama Time Out. Ani per il +5. Callara per i padroni di casa. Preite a fil di sirena per il 15 a 15.

SECONDO QUARTO

Anibaldi da due, Idiaru dalla lunga distanza. Tartamella per il controsorpasso di Bari. Anibaldi per il +3. Coach Cadeo chiama Time Out. Anibaldi per il 24 a 18. Ani da sotto canestro. Dell’Anna guadagna la lunetta, uno su due. Simonetti per il -1 della Viola. Callara segna in allontanamento. Stamatis guadagna la lunetta, due su due ai liberi. Callara per il +3 dei pugliesi. Stamatis dalla lunetta sbaglia. Donati per il -1 della Viola. Coach Console chiama Time Out. Pelucchini per il +3. Coach Cadeo chiama Time Out. Pelucchini, uno su due dalla lunetta. Stamatis per il -2. Tartamella per il +4. Stamatis dalla lunetta, due su due. Si va all’intervallo lungo sul 33 a 31.

TERZO QUARTO

A Tartamella risponde Stamatis, Rodriduez da tre e poi Lupo per il +7. Stamatis per la Viola. Rodriguez trasforma dalla lunetta per fallo tecnico subito. Pelucchini per il +8. Lupo realizza il 45 a 35. Simonetti per i neroarancio. Stamatis dalla lunetta, due su due. Dell’Anna dalla lunga distanza per il -3. A Cessel risponde Tartamella. Preite piazza la tripla del 50 a 46. Tartamella da sotto segna il +6. Anibaldi schiaccia. Bangu subisce fallo sul tiro da tre, trasforma i liberi a sua disposizione, si chiude la terza frazione sul 54 a 49 per padroni di casa.

ULTIMO QUARTO

Anibaldi dalla lunetta, due su due. Ancora Anibaldi per il +9. A Bangu risponde Tartamella. Simonetti per il -7 della Viola. Rodriguez dalla lunetta, uno su due. Anibaldi da tre per il +11. Preite per il 66 a 53. Coach Cadeo chiama Time Out. 5:51 al termine. Ani in gancio. Dell’Anna da tre punti. Simonetti subisce fallo. Coach Console chiama Time Out. Simonetti trasforma entrambi i liberi. Rodriguez da tre punti. Idiaru da sotto canestro. Anibaldi va a canestro. Tartamella subisce fallo. Coach Cadeo chiama Time Out. Tartamella, due su due ai liberi. Bangu da sotto. Pelucchini per il Bari. Rodriguez dalla lunetta, due su due. Preite da tre. Bangu da tre. Ani dalla media distanza. Ani in penetrazione. La Redel Viola sconfitta a Bari per 80 a 71.

Il tabellino

Tecnoeleva Adria Bari – Redel Viola Reggio Calabria 80-71 (15-15,18-16,21-18,26-22)

Tecnoeleva Adria Bari: (Pelucchini 13, Rodriguez 10, Diomede 9, Rubino NE, Squicciarini NE, Lupo 6, Callara 6, Preite 13, Anibaldi 16, Tartamella 16). Allenatore Console

Redel Viola Reggio Calabria: (Idiaru 5, Ani 17, Traore 2, Simonetti 8, Boniciolli 0, Ceseel 2, Donati 4, Stamatis 12, Dell’Anna 11, Bangu 10). Allenatore Cadeo

Arbitri: Matteo Conforti di Matera (MT) e Andrea Antonio Giuseppe Amatori di Brindisi (BR).