Patrimonio calabrese, scendono in campo gli architetti di Reggio

Saranno gli architetti di Reggio Calabria, primi in Italia, i nuovi heritage architects ovvero i professionisti che verranno “formati” per promuovere e valorizzare il patrimonio architettonico.

E’ stato infatti firmato l’accordo tra Assocastelli e l’Ordine degli Architetti di Reggio Calabria che annuncia l’avvio di un programma di formazione rivolto ai professionisti che prevederà l’utilizzo delle strutture didattiche messe appositamente a disposizione da Unistrada.

“Un esempio di sinergia a km 0” scherza il console di Assocastelli in Calabria, Roberta Caldovino. E’ infatti grazie al suo lavoro che è stato possibile avviare una iniziativa unica in Italia.

Assocastelli in precedenza aveva siglato l’accordo con Unistrada l’Università Dante Alighieri di Reggio Calabria guidata dal rettore Antonino Zumbo. Questo per assicurarsi un luogo dove allocare il modello Assocastelli Academy (la sezione formazione dell’associazione) già adottato dall’Università Iulm di Milano, per formare i profili nel campo del patrimonio.

Per Salvatore Vermiglio, presidente dell’Ordine degli Architetti di Reggio Calabria, “il progetto di Assocastelli ha interessato subito il nostro ordine poichè pone l’architetto al centro dell’intero sistema di promozione e valorizzazione del patrimonio. Un imporrtante consolidamento professionale del nostro ruolo”.

Secondo Giuseppe Lonetti, uno dei consiglieri di Assocastelli (segue la candidatura di Tropea a capitale italiana della cultura) che in passato è stato presidente della federazione regionale degli ordini degli architetti “il progetto dovrà essere esteso quanto prima a tutti gli ordini regionali”.

Il primo modulo, dedicato al riuso del patrimonio, porterà a Reggio due autorevoli personaggi.

Si tratta di Cesare Feiffer, console di Assocastelli in Veneto, e Angelo Grella, vice presidente di Assopatrimonio e presidente dell’Associazione delle Ville Venete, entrambi architetti.

I partecipanti riceveranno anche il saluto del presidente di Assocastelli e di Assopatrimonio Ivan Drogo Inglese che ha “promesso di sensibilizzare la presidente della regione Jole Santelli e l’assessore alla cultura Nino Spirlì per riservare la massima considerazione all’iniziativa di Assocastelli-Ordine Architetti-Unistrada che rappresenta una prima azione concreta di qualificazione nel dopo covid”.