Area Grecanica e risorse Pnrr, Versace: ‘Programmazione condivisa’

“Non è tanto importante la quantità di fondi a disposizione da spendere, ma la qualità dei progetti e degli investimenti. Oggi siamo di fronte ad un’opportunità storica per il nostro territorio.

Dobbiamo raccogliere questa sfida mettendo a sistema le migliori risorse e le tante eccellenze della nostra terra. In questo senso la Città Metropolitana ha lavorato negli ultimi mesi, operando, anche in sinergia con i sindaci dei Comuni del nostro territorio, per farsi trovare pronta a questo appuntamento che finalmente è arrivato. È fondamentale in questo quadro comprendere che non deve prevalere una logica campanilistica, ma un progetto d’insieme capace di valorizzare tutti i territori.

Le risorse dei singoli comuni, le eccellenze da valorizzare, vanno assolutamente messe a sistema. Altrimenti si rischia di programmare investimenti meno efficaci che rimangono fini a se stessi e non rispondono a quella logica di sviluppo di ampio respiro che stiamo promuovendo in tutti i settori”.

Lo ha detto il Sindaco ff della Città Metropolitana di Reggio Calabria Carmelo Versace nel corso del suo intervento all’incontro “Verso una strategia di sistema per lo sviluppo dell’area grecanica” tenutosi quest’oggi presso l’Access point dell’Area Grecanica di Roghudi.

Risorse del Pnrr e area grecanica

Al convegno, insieme al rappresentante della Città Metropolitana, hanno preso parte il promotori dell’iniziativa, il Sindaco di Roghudi e presidente dell’Associazione dei Comuni dell’area grecanica, Pierpaolo Zavettieri, il Rettore dell’Università Mediterranea, Santo Marcello Zimbone, il Prefetto di Reggio Calabria, Massimo Mariani, e il Presidente dell’Ente Parco Nazionale, Leo Autellitano.

Presenti anche i sindaci e amministratori di tutti i Comuni dell’area. Un incontro che è servito a fare il punto sulle strategie di sviluppo condivise per il territorio dell’area grecanica, una delle aree geografiche di maggior pregio del comprensorio metropolitano, con un focus specifico all’interazione tra l’Associazione dei Comuni e l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, protagoniste di una sinergia istituzionale che ha già prodotto numerosi frutti in termini di studio e programmazione per lo sviluppo del basso Jonio reggino.

Versace: “Fondamentale la sinergia con gli enti coinvolti”