Arena dello Stretto, la dea Athena si veste di rosso. L’iniziativa è del Comune di Reggio Calabria – VIDEO

Alcuni nostri lettori ci avevano già segnalato le nuove vesti della statua di bronzo posta al centro dell’Arena dello Stretto di Reggio Calabria raffigurante la statua di Athena Promachos, posta a difesa della città.

La dea della saggezza e dei guerrieri, indossa da qualche giorno una lunga tunica rossa. Tante le ipotesi dei reggini al nuovo look della statua che orna il cippo marmoreo.

Oggi arriva la versione ufficiale. La dea Atena combattente si è vestita di rosso, per ricordare le vittime delle vecchie e nuove shoah. L’iniziativa è del Comune di Reggio Calabria per la giornata della memoria, in ricordo delle le vittime del nazismo e non solo.

“Quel rosso – afferma il sindaco Falcomatà – vuole ricordare il cappottino della bambina resa celebre dal film ‘Schindler’s list’ ma non è un caso che ci troviamo qui, di fronte al nostro splendido mare, nella consapevolezza che gli olocausti di oggi si consumano anche e soprattutto in mare. Questo è il messaggio che la città di Reggio Calabria vuole lanciare: no alla violenza, no all’odio, no all’indifferenza. Nessun uomo è tale se uccide un altro uomo, ma anche se lo lascia morire”. Inizialmente pensata con la lancia rivolta verso il mare, nel 2000 per volontà del sindaco Italo Falcomatà, padre dell’attuale primo cittadino, la statua è stata girata e rivolta verso la città, per significare che il Mediterraneo non costituisce una minaccia, ma una risorsa”.

