Arte reggina ad un passo dalla luna, nuova poesia del Bak

Pubblicata online una nuova poesia del Bak che riprende la metafora dei viaggi spaziali.

Da poco disponibile sul sito ilbak.it la nuova poesia del Bak “Un passo dalla luna”. Il testo è stato presentato lo scorso febbraio presso la Gilda degli Artisti di Reggio Calabria e durante la serata ne è stata distribuita in anteprima una copia ai partecipanti, stampata su pergamena numerata.

La poesia arriva online anche nelle giornate celebrative dell’esplorazione spaziale, legandosi a suo modo anche alla secolare sfida dell’uomo nei confronti del satellite terrestre.

“E’ una poesia che parla di ambizione” spiega l’autore “quella particolare sensazione di felicità che ci accompagna quando si raggiunge un traguardo. Viviamo un’epoca in cui le ambizioni sono viste quasi con sospetto e invece rappresentano gli obiettivi che da sempre fanno muovere l’uomo verso quello che desidera, in ogni parte della sua vita”.

Autore legato al mondo del web, con un sito che condivide testi e foto con migliaia di contatti tramite i social ed una newsletter molto attiva, il Bak ha anche prestato la sua penna per iniziative sociali e culturali come il racconto per ragazzi “I racconti della città di Gry” i cui proventi favorirono un’iniziativa umanitaria in medioriente o il reading nella centralissima piazza Italia di Reggio Calabria, dedicato al problema della violenza sulle donne.