LFA: l’articolo condiviso da Ballarino, la durissima reazione di Bandecchi

Ormai le vicende di campo nelle discussioni sono sempre più rare. Marchio e identità hanno tenuto banco per lungo tempo e ancora lo faranno fino a quando la situazione non sarà definita. Nel frattempo si trova spazio anche per parlare d’altro, ma sempre nulla che possa riguardare una palla che rotola.

E nel pomeriggio di oggi il dibattito sui social e non solo è stato animato da un articolo condiviso dal DG Ballarino, riguardante le motivazioni pubblicate dalla Cassazione, sul sequestro di 20 milioni di euro nei confronti del sindaco di Terni Bandecchi.

Il post su Facebook di Nino Ballarino

Inutile ricordare che tra le parti ci si trascina dalla scorsa estate una diatriba scaturita dall’assegnazione da parte del Comune di Reggio Calabria alla società La Fenice Amaranto, riguardo la possibilità di iscriversi al campionato di serie D, dopo l’esclusione della Reggina dal professionismo. Da allora non sono mancate, soprattutto sponda Terni, battute e provocazioni, come quella della proposta di sponsorizzazione, rispedita al mittente.

Il post su Instagram di Stefano Bandecchi

All’articolo condiviso dal Dg Ballarino, c’è stata una fortissima e dura risposta di Stefano Bandecchi.

Dopo diverse ore dalla pagina social del dirigente amaranto, la condivisione è stata cancellata.