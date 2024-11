ASC PICCOLE PESTI: Conclusa la prima giornata di campionato

di Nicolino D’Ascoli. Si e’ appena conclusa la prima giornata del campionato ASC PICCOLE PESTI categoria PRIMI CALCI, che ha visto protagoniste tutte e 16 squadre iscritte al campionato, grande successo ha avuto il sito dedicato al campionato dove i genitori e le societa’ insieme ai giocatori hanno avuto modo di interagire tra loro, controllando le classifiche i risultati il calendario e caricando le foto dei propri piccoli campioncini. Il comitato ASC con il suo presidente Antonio Eraclini sono entusiasti della risposta che le società hanno dato per l’iscrizione ai campionati giovanili ASC PICCOLE PESTI, infatti viene sottolineato il dato inconfutabile che l’ASC Reggio Calabria ha il maggior numero di iscrizioni ai campionati giovanili di tutti i suoi competitor, merito del grande lavoro svolto negli anni passati e delle novità apportate. Sono prossimi ad iniziare anche le categorie PULCINI ed ESORDIENTI per le società interessate a partecipare contattare la segreteria all’indirizzo mailinfo@ascreggiocalabria.it o tramite numero telefonico 3281722070. Le società iscritte ai campionati che grazie al lavoro che svolgono giornalmente offrono un servizio eccellente per le famiglie e per i piccoli atleti, quindi ringraziano le società: SCUOLA CALCIO PRO BAGNARA, VILLESE CALCIO, CALCISTICA SPINELLA, MAESTRELLI, VIRTUS SALINE, PELLARESE, REGGINA, CAMPESE, MEDITERRANEO, MIRABELLA, HINTERREGGIO, VALANIDI CALCIO, REGGIO 2000, POL.GALLINA E POL. G.I.A.R.E. link