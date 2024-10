ASC Reggio Calabria ha fatto esplodere l’Arena dello Stretto

Sabato 22 e domenica 23 giugno 2024 sono due date che si aggiungeranno alla storia che il Comitato ASC Reggio Calabria scrive incessantemente da oltre 10 anni, giorno dopo giorno, confermandosi ancora una volta il Comitato per eccellenza della Calabria e tra i primi a livello Nazionale.

ASC non stanca mai, ma sorprende sempre in ogni attività che realizza in termini di novità e numeri. Ciò è possibile grazie alla passione, professionalità ed abnegazione dello staff e dei collaboratori, che riescono a rinsaldare la fiducia delle società appartenenti alla famiglia ASC, dei tesserati e delle loro famiglie.

Tanto si è verificato lo scorso week end all’Arena dello Stretto di Reggio Calabria con il doppio appuntamento di sabato e domenica tra sport e cultura.

Sabato, in occasione dell’avvio della stagione estiva e come atto conclusivo dell’attività sportiva 2023/2024, il Comitato ha organizzato una Giornata ASC dedicata al fitness e alla danza, prevedendo il pomeriggio le attività di fitness e la sera lo spettacolo di danza, presentato magistralmente da Cotroneo Francesco, in cui si sono esibite le società ASD Pretty Woman, Colosseum 3.0 Version, ASD Stardust, Bailando, Arte in Movimento e Royal Dance. Tantissime le società e gli amanti del fitness e della danza accorsi per una giornata all’insegna dello sport e del divertimento, per nulla impauriti dalle temperature estive.

Domenica, invece, si è celebrata una vera e propria festa condotta dal poliedrico Michelangelo Marino con le Premiazioni ASC Piccole Pesti, in cui l’Arena è stata letteralmente invasa dai tesserati ASC per assistere alla celebrazione finale dei Campionati Giovanili di calcio 2023/2024 ASC, conclusosi domenica scorsa al “Reggio Village”.

Atleti, affiliati, famiglie, staff, società, istruttori, volontari e dirigenti ASC hanno condiviso dei momenti di aggregazione e socialità attraverso lo sport.

Un lungo elenco di premiazioni in favore delle società sportive che hanno partecipato da fine ottobre a metà giugno ai Campionati ASC di calcio e che hanno coinvolto oltre 600 squadre in 4000 partite, oltre 6000 piccoli campioni, oltre 30 arbitri, oltre 100 società ed oltre i dirigenti, i responsabili, lo staff, i volontari e, soprattutto, i genitori della grande famiglia ASC Reggio Calabria.

Tra le tantissime squadre partecipanti alle diverse categorie si citano le finaliste dei Campionati Provinciali di Categoria, oltre che i Capocannonieri ed i migliori Portieri di categoria:

“Giovanissimi A 11” ASD Stadio San Michel (1° Classificato) e ASD Rosarnese (2° Classificato); Capocannoniere Zema Andrea (Real Villa verdi) e Pronestì Salvatore (ASD Rosarnese), Miglior Portiere (Taurianova Academy);

“Allievi A 5” Polisportiva Salice (1° Classificato) e Polisportiva San Giorgio Morgeto (2° Classificato), Capocannoniere Sorbara Mauro Sergio (Pol. San Giorgio Morgeto), Miglior Portiere Macrì (Pol. San Giorgio Morgeto);

“Allievi A 11” Taurianova Academy /1° Classificato) e ASD Stadio/Saint Michel (2° Classificato), Capocannoniere Nucera Andrea (Calcistica Spinella), Miglior Portiere (ASD Stadio/ Saint Michel);

“Juniores A 5” Polisportiva Salice (1° Classificato) e Evergreen (2° Classificato), Capocannoniere Surace Francesco (Tresilicese), Miglior Portiere (Evergreen);

“Juniores A 7” ASD Gebbione (1° Classificato) e Calcistica Spinella (2° Classificato), Capocannoniere Boufakari Abdelkader (Calcistica Spinella), Miglior Portiere Morabito Gabriele (Calcistica Spinella);

“Mister League” Ludox Vecchia Miniera (1° Classificato) e Olimpia 2000 Mirabella (2° Classificato), Capocannoniere ex aequo Postorino Antonio (Ludox Vecchia Miniera) e Musumeci Salvatore (Pro Bagnara), Miglior Portiere (Real Bagnara);

“Giovanissimi A 5” Gallinese DL (1° Classificato) e Polisportiva San Giorgio Morgeto (2° Classificato), Capocannoniere La Rosa Giosuè (Ape Reggina), Miglior Portiere Formica Gabriele (Polisportiva San Giorgio Morgeto);

“Piccoli Campioni” Gallinese DL (1° Classificato) e Ludos Vecchia Miniera (2° Classificato), Capocannoniere Savoia Francesco (Pro Bagnara), Miglior Portiere Tripodi Orazio e Surace Ginevra (Maestrelli);

“Primi Calci Singola Annata” ASD Mammola (1° Classificato) e Pro Bagnara (2° Classificato Capocannoniere Murruni Salvatore (ASD Mammola), Miglior Portiere Carbone Rocco (Real Bagnara);

“Primi Calci” Ludos Vecchia Miniera (1° Classificato) e Pro Bagnara (2° Classificato), Capocannoniere Mazzone Lorenzo (S.C. Gioiosa Marina), Miglior Portiere Bruzzese Sebastiano (Cantera Melicucco);

“Pulcini Singola Annata” Società Ivan Castiglia (1° Classificato) e Union Siderno (2° Classificato); Capocannoniere Ieraci Michele (M&C Calcio Cinquefrondi), Miglior Portiere Carbone Rocco (Real Bagnara);

“Pulcini” Real Bagnara (1° Classificato) e Mirabella San Gaetano (2° Classificato), Capocannoniere Raso Francesco (Pol. San Giorgio Morgeto), Miglior Portiere Molè Bernadette (Pasquale Foggia Academy);

“Esordienti A 5” Young Boys Palmi (1à Classificato) e Pol. San Giorgio Morgeto (2° Classificato), Capocannoniere Morabito Michele (Pol. San Giorgio Morgeto), Miglior Portiere (Young Boys Academy);

“Esordienti A 9 singola Annata” Ivan Castiglia Football Academy (1° Classificato) e Pro Bagnara (2° Classificato), Capocannoniere Ascioti Vincenzo (Juventina Siderno), Miglior Portiere (Ivan Castiglia Football Academy);

“Esordienti A 9” Ivan Castiglia Football Academy (1° Classificato) e Young Boys Academy (2° Classificato), Capocannoniere Santoriello Pietro (Real Taurianova), Miglior Portiere Branca Gabriele (Leukos Lazzaro).

Tra le meritate premiazioni, oltre a quelle dedicate a tutti i piccoli partecipanti, alle società, agli Arbitri ed il premio Fair Play, anche il Premio Miglior Finalista “a testa alta” ed al migliore Attore Protagonista (Pippo Casile).

Visibilmente commosso il Presidente Regionale ASC Calabria, Antonio Eraclini, dinanzi alla numerosa platea costituita dalla grande famiglia ASC che si amplia sempre più. “Rimango felicemente stupito dello spettacolo che riesce in ogni occasione a darmi ASC. E’ impossibile abituarsi al calore dei bambini, delle società, dei dirigenti e dei tesserati che sono sempre presenti, sempre più numerosi e sempre pronti a condividere momenti di sport, divertimento e socialità. I progressi cui assistiamo ogni anno sono possibili solo perché ho alle spalle una squadra che lavora incessantemente per far sì che il Comitato eccella sempre e si distingua sempre più. Ma non è solo la determinazione il punto di forza, quanto i valori sottesi che ci accomunano e che vanno al di là del regolamento di gara o del tirare un calcio ad un pallone.

Ciò che tentiamo di insegnare ai bambini, ai giovani che praticano sport è che al di là dell’agonismo, al di là della vittoria in campo, bisogna essere campioni fuori dal campo. Ormai da tempo associamo allo sport, come attività sportiva di per sé, altri momenti di “formazione”, attraverso seminari e corsi, che permettono ai giovani di crescere, di assimilare i valori puri dello sport ed allontanarli “dalla strada”. Se questo è possibile è grazie alle famiglie ed agli istruttori che accolgono i piccoli atleti come se fossero i loro figli e con cui ci confrontiamo a cuore aperto, ma anche dirigenti ASC di alto livello, come Michelangelo Marino e non solo, che mettono anima e cuore in ogni attività. Importantissimo anche l’apporto dei nostri ulteriori compagni di squadra che hanno avuto oggi un ruolo determinante per la riuscita dell’evento: Recal Energia di Galletta Matteo, Redel, 2effe Motors, Amaddeo Macchine Industriali, Bcenters, Funky Drop, The Bridge Pub e Reset. Oggi abbiamo celebrato l’ennesima festa! Non meno importante delle precedenti e non di più di quelle che ci saranno nel futuro. Di certo abbiamo dato un ulteriore prova che ASC Reggio Calabria è la realtà sportiva per eccellenza a livello locale e calabrese, ma anche di spicco a livello Nazionale”.

Il week end appena trascorso è stata solo una parentesi, perché nonostante sia iniziata l’estate ASC non si ferma, ma già ha dato il via ai tantissimi tornei estivi, non da ultimo è già proiettata alla Finale della Coppa Calabria che si svolgerà prossimamente a Cosenza.