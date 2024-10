L’ASD Accademia Calcio Archi annuncia accordo con la nutrizionista dottoressa Fiore

“L’A.S.D. Accademia Calcio Archi comunica di aver raggiunto l’accordo per l’attivazione della convenzione tra la società summenzionata e la biologa nutrizionista Dott.ssa Elisa Fiore. La convenzione per tesserati e familiari iscritti all’Accademia Calcio Archi prevede un’agevolazione del 20%.

Coerentemente con la missione educativa che ci siamo prefissati reputiamo che per sviluppare le proprie doti, il giovane calciatore, in ogni fase della crescita, necessita di proposte didattiche differenti, non solo nella tipologia di allenamenti ma anche nella tipologia di alimentazione, in virtù di una programmazione pluriennale per una crescita che gli permetta sia di coltivare e di migliorare le proprie doti tecniche, motorie e cognitive, sia ad arrivare ad essere un calciatore adulto e formato grazie ad un piano alimentare adeguato”.