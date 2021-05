Sport e Avis insieme per la salute: asd Stingers risponde all'appello di solidarietà

Ancora protagonista il connubio virtuoso tra sport e donazione del sangue in casa Avis. Con la presidente Maria Teresa Bozzaotra, il coach Carlo Sant'Ambrogio e i due dirigenti accompagnatori Pasquale Calabrò e Massimo Geraci, una delegazione di atleti dell'asd Stingers, militante nel campionato di Serie D di Basket in Sicilia e under 20 in Calabria, si è recata presso l'unità di raccolta dell'Avis comunale OdV di Reggio Calabria per donare il sangue.

Ad accoglierli la presidente dell'Avis comunale OdV Reggio Calabria Myriam Calipari, il consigliere nazionale Mimmo Nisticò e il consigliere comunale Ignazio Ferro.