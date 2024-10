Riparte la stagione dell’ASD Valanidi Calcio Giovanile: Open Day al Reggio Village. I dettagli

Non perdete l’occasione di far parte di una grande famiglia sportiva

Con l’entusiasmo e la passione di sempre, l’ASD Valanidi Calcio Giovanile apre ufficialmente le porte alla nuova stagione sportiva. Il centro sportivo Reggio Village si prepara ad accogliere i giovani calciatori con una serie di Open Day dedicati alle diverse categorie della scuola calcio. Si tratta di un’occasione imperdibile per tutti i ragazzi che desiderano avvicinarsi al mondo del calcio e vivere un’esperienza formativa, divertente e ricca di valori sportivi.

Il primo appuntamento è fissato per giovedì 29 agosto alle ore 16:30, dedicato alla categoria Giovanissimi. I protagonisti saranno i ragazzi nati nel 2010 e nel 2011, pronti a mettersi in gioco e a dimostrare le loro abilità sul campo.

Venerdì 30 agosto ore 17,45, invece, la giornata è riservata alle altre categorie della scuola calcio, accogliendo i giovani atleti nati tra il 2012 e il 2017. Questo Open Day rappresenta un’importante opportunità per far conoscere il mondo dell’ASD Valanidi ai nuovi iscritti, che potranno sperimentare in prima persona il metodo di lavoro della società, ma anche il ritrovarsi per coloro che intenderanno proseguire il loro percorso, avviato negli anni scorsi.

Infine, l’inizio ufficiale dell’attività per i Piccoli Amici, ovvero i bambini nati dal 2018 fino al 2020, è previsto per il 2 settembre. I più piccoli saranno accolti in un ambiente sicuro e stimolante, dove il gioco e l’apprendimento andranno di pari passo, sotto la guida attenta degli istruttori qualificati della società.

L’ASD Valanidi Calcio Giovanile, da sempre attenta alla crescita sportiva ed educativa dei suoi giovani atleti, rinnova così il suo impegno a formare non solo calciatori, ma soprattutto uomini e donne del futuro, promuovendo il fair play, la collaborazione e il rispetto reciproco.

Per maggiori informazioni sugli Open Day e sulle iscrizioni, è possibile contattare direttamente la società (327.4826898) o recarsi presso la segreteria del centro sportivo Reggio Village. Non perdete l’occasione di far parte di una grande famiglia sportiva che ha fatto del calcio un mezzo di crescita e divertimento per tanti giovani del territorio.