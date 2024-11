ASI – Ennesimo successo per la Società Ginnastica Gebbione.

Terminata con successo presso la palestra del Coni di Catanzaro la fase regionale del trofeo CONI. Per la sezione ritmica si afferma la Società Ginnastica Gebbione di Reggio Calabria, che sale sul gradino più alto del podio conquistando l’accesso diretto alle Finali Nazionali.Le ginnaste della Società Gebbione, Buda Celeste, Gatto Martina e Musolino Francesca hanno ottenuto un punteggio complessivo di 23,90, seguite al secondo posto dalle concittadine della Società Restart che hanno avuto un punteggio di 22,10 e al terzo posto dalle atlete catanzaresi della Società Kines con un punteggio di 19,10.La gara ha visto impegnate le ginnaste Buda, Gatto e Musolino della Ginnastica Gebbione in un esercizio collettivo con il cerchio, eseguendo scambi ed elementi tecnici con velocità e precisione tecnica, e l’atleta Gatto Martina in un esercizio individuale con la palla, dove ha messo in evidenza le doti fisiche e l’eleganza dei movimenti in pedana.Il Trofeo CONI, novità tra le competizione della Federazione Ginnastica D’Italia, è stato previsto per la prima volta quest’anno, in occasione del centenario della Fondazione del CONI, e la Società Ginnastica Gebbione avrà l’onore di rappresentare la Calabria per la sezione ritmica, partecipando alla fase nazionale in programma ad Ottobre a Roma.Grande emozione e soddisfazione da parte della direttrice tecnica Prof.ssa Rosa Cristiano e delle istruttrici Lucia Artemova e Giovanna Timpano.Con questa gara si chiude l’annata sportiva 2013/2014 che ha visto la Società Ginnastica Gebbione primeggiare in più categorie sia a livello regionale sia a livello nazionale a riprova dell’eccellente lavoro svolto con il settore giovanile e con il settore agonistico/promozionale.