ASI – Gran Gala danza 2014, Giovedì 17 Luglio al “Catona Teatro”.

L’ASI (Associazioni Sportive e Sociali Italiane) conclude la stagione saggistica di danza 2014 con un Gran Gala presso l’incantevole scenario del “Catona Teatro”, a Reggio Calabria.Dopo aver assistito alle brillanti esibizioni di danza di oltre 20 associazioni reggine, l’ASI su proposta del dirigente nazionale Tino Scopelliti, ha organizzato una poderosa manifestazione nella quale tutte le suddette associazioni potranno nuovamente sorprendere il pubblico presente con altre coreografie organizzate appositamente dai loro maestri. Ogni scuola di danza avrà così modo di mettersi nuovamente in mostra per concludere al meglio l’anno accademico.Il Gran Gala ASI, che si svolgerà come detto al “Catona Teatro”, Giovedì 17 Luglio alle ore 20.30 non sarà però solamente una passerella per le scuole di danza, sono previste infatti anche due sfilate di moda, e l’intrattenimento del noto cabarettista calabrese, Tonino Pironaci. Un’occasione, insomma, per trascorrere una piacevole serata estiva gustando le esibizioni di giovani ballerini reggini.La partecipazione all’evento è gratuita, ogni associazione affiliata ASI disporrà di alcuni inviti così da poter consentire un miglior flusso alle persone che intenderanno partecipare. Il Gran Gala, super visionato dal Presidente del comitato provinciale ASI di Reggio Calabria, Fabio Gatto, sarà coadiuvato dalle insegnanti di danza, Gabriella Cutrupi e Mariana Melchionna.Importanti ai fini della riuscita dell’evento, le partnership della manifestazione, Primadonna collection e l’associazione “Artefici della moda”.