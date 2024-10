Asiadi 2019, è sold out per l’evento più importante dell’ASI Calabria

Sold out in poche settimane l’evento più importante dell’anno dell’Asi Calabria.

Il 31 maggio, 1 e 2 giugno si apriranno le Asiadi 2019.

Tutto il team del comitato è al lavoro per definire i dettagli di questa intensa 3 giorni di sport, aggregazione e relax, come nella migliore tradizione Asi, per aprire la stagione estiva, in riva allo splendido mare calabrese.

Sarà Baia della Rocchetta ad ospitare la bella kermesse, che vede giovani e meno giovani di tutta la Calabria riunirsi per vivere una entusiasmante esperienza con amici e familiari.

E quest’anno è prevista una novità, per venire incontro alle numerosissime richieste di partecipazione, saranno ben 2 le strutture ospitanti. Oltre la splendida Baia della Rocchetta, infatti, gli ospiti avranno a disposizione anche Baia delle Sirene che, posta a breve distanza dalla struttura principale, ha permesso un più ampio numero di partecipanti, riuscendo a soddisfare tutte le richieste.

Un’esperienza entusiasmante che coniuga alla perfezione attività fisica, sport, relax, divertimento, musica, compagnia. Appassionati e sportivi di tutta la regione chiuderanno così la stagione e si daranno appuntamento al prossimo anno attraverso un weekend caratterizzato dalla apprezzata e collaudata formula Asi.

Spinning, Crossfit, Functional training, Total Body, Body pump, Danza sportiva, Danze caraibiche (Kizomba), Zumba, Balli sociali, Pilates, le discipline che riempiranno le giornate, tra un tuffo in piscina e un po di relax in spiaggia. Esperti istruttori e trainer terranno lezioni free, all’aria aperta, tra gli splendidi giardini del villaggio. Intensa anche la vita notturna, soprattutto per i giovani ma non solo, con balli, e feste pensati per venire incontro ad ogni fascia di età dei partecipanti.