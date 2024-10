“Aspromonte: identità e colori”, al Castello Aragonese una mostra che esalta le nostre bellezze

“Aspromonte: identità e colori”, è la nuova mostra fotografica che esposta al Castello Aragonese dal 17 al 31 agosto. Un modo per conoscere a fondo le specialità del Parco Nazionale dell’Aspromonte, vero e proprio ‘scrigno’ di bellezze non del tutto conosciute dalla popolazione.

L’esposizione, con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria, è curata da Ci.Ma. G.R. e C.A., Sergio Tralongo e Chiara Parisi, con le foto di Carmelo Fiore e Giuseppe Martino e i testi di Andrea Ciulla. A cura di digiArt la realizzazione della video guide LIS (Lingua dei Segni Italiana).

Ai microfoni di CityNow, il direttore del Parco Aspromonte Sergio Tralongo ha illustrato le linee guida alla base della mostra.

“La nostra idea è far capire che il Parco Aspromonte è soprattutto il parco dei reggini. Importante questa collaborazione con il Comune che ci ha dato questi spazi bellissimi e il patrocinio, ci auguriamo che il periodo festivo serva per far arrivare i tanti turisti presenti in città e anche i reggini.

L’accessibilità è uno dei punti che stiamo cercando di portare avanti, il supporto della lingua dei segni va avanti da tempo e queste collaborazioni devono essere solo l’inizio per aumentare sempre più l’accessibilità del parco”, le parole di Tralongo.