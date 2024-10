Assegnato all’IPALBTUR di Villa San Giovanni un prestigioso premio

Il 28 maggio a Roma si è svolta, nella prestigiosa Aula Magna del Rettorato dell’Università “La Sapienza”, la cerimonia di premiazione per la XVI edizione del concorso Nazionale “Primi in sicurezza”, campagna promossa dall’Anmil e dal mensile OKAY!

L’istituto Professionale Alberghiero Turistico di Villa San Giovanni è stato selezionato quale vincitore di un premio, assieme ad altre 24 scuole di tutta l’Italia, tra più di 500 istituti scolastici di ogni ordine e grado.

Grande soddisfazione per gli allievi Trunfio Antonino, Paladino Antonino, Gioffrè Francesco, Latella

Gloria, Barillà Carmen e Quattrone Chiara, entusiasti di aver portato a casa un riconoscimento nazionale che conferma il loro serio impegno creativo relativo all’importante tematica, tremendamente attuale, degli infortuni sul lavoro.

La delegazione di discenti è stata accompagnata dal Prof. Turano Salvatore Davide (ideazione e supervisione elaborati), che ha curato e coordinato le attività dei ragazzi nella preparazione al concorso.

Durante la cerimonia sono intervenute diverse individualità, legate al mondo della sicurezza sui posti di lavoro: il Rettore dell’Università “La Sapienza”, Eugenio Gaudio; il Presidente nazionale ANMIL, Franco Bettoni; il Direttore della rivista per le scuole “Okay!”, Roberto Alborghetti; il Presidente INAIL, Massimo De Felice; il Presidente CIV (Consiglio di Indirizzo e Vigilanza) INAIL, Giovanni Luciano; il Direttore TGR Rai, Vincenzo Morgante; il Coordinatore dei Servizi Statistico-Informativi ANMIL, Franco D’Amico; il Consulente per la comunicazione d’impresa, esperto di comunicazione sociale e docente de “La Sapienza”, Marco Stancati; il Direttore Marketing SIGGI Group, Roberta Marta; il Segretario Generale AssoSistema, Matteo Nevi, la Cantautrice Mariella Nava; il Rapper Skuba Libre, l’Artista Marco Martinelli (finalista del Talent RAI “Forte, forte forte” e conduttore del programma di RAI Scuola “Memex – La scienza in Gioco”).

Il concorso, giunto quest’anno alla XVI edizione, ha coinvolto 1.500.000 studenti, 4.700 scuole, 62.500 elaborati didattici; Roberto Alborghetti sostiene, constatando questi dati oggettivi, che la manifestazione Primi in Sicurezza “faccia scuola” e auspica una sempre maggiore sensibilizzazione al tema nei prossimi anni, sottolineando come “la Sicurezza sia la miglior difesa di ogni lavoratore”