Fisiosanisport Reggio Bic senza ostacoli e ad un passo dalla storia. E’ finale

La Fisiosanisport Reggio Bic continua a scrivere la sua storia: battendo nettamente il Padova per 69-52, i reggini conquistano l’accesso alla finale di EuroCup 3, assicurandosi così anche un posto sul podio europeo.

Una prestazione maiuscola quella offerta dalla formazione di coach Cugliandro, capace di mettere subito in discesa il match con un primo quarto sontuoso, chiuso sul 28-4. Guidati da uno scatenato Juninho Clemente (24 punti) e da un preciso Blomquist (18 punti), i reggini hanno imposto il loro ritmo fin dalle prime battute, lasciando Padova al palo e gestendo con lucidità il tentativo di rimonta veneto nei minuti finali.

La partita si apre con il capitano Sripirom che realizza i primi due punti, seguito da un’immediata risposta di Garavello per Padova. Ma la Fisiosanisport non si lascia intimorire e, grazie a Pimkorn e a una difesa granitica, scava subito un solco importante. Il primo timeout chiamato da coach Da Villa non riesce a cambiare l’inerzia di un match dominato in lungo e in largo dai reggini, che chiudono il primo parziale in totale controllo.

Nel secondo quarto Padova prova a reagire, ma la Fisiosanisport continua a macinare gioco con grande calma e intelligenza. Nonostante un leggero recupero nel finale del periodo, la squadra reggiana chiude comunque avanti 41-24.

La ripresa vede un inizio più equilibrato, con Padova che tenta di alzare il ritmo segnando anche dalla lunga distanza, ma ogni tentativo viene prontamente respinto dalla solidità e dall’esperienza dei reggini. Il terzo quarto si chiude 57-38, mantenendo Reggio saldamente in controllo.

Nell’ultimo periodo, Padova tenta l’assalto finale, approfittando anche dei quattro falli che limitano il capitano Sripirom. I veneti arrivano fino al -15, ma la lucidità della Fisiosanisport e la freddezza ai liberi fanno la differenza nei momenti chiave. Con i canestri finali di Sripirom e il recupero decisivo di Clemente, i reggini mettono il sigillo su una vittoria storica.

Ora per la Fisiosanisport Reggio Bic si apre il palcoscenico più prestigioso: la finale di EuroCup 3. L’appuntamento è per domani, sabato 26 aprile, alle ore 11:15 italiane (12:15 locali) contro il Club Amivel, la squadra spagnola già battuta di misura durante la fase a gironi. Sarà l’occasione per coronare una stagione straordinaria con un titolo europeo.

Tabellini

Fisiosanisport Reggio Bic: Pimkorn 14, Likic 2, Carvalho 1, Ivanov, Blomquist 18, Clemente 24, De Horta, Sripirom 10, Messina, Giglio. Coach: Cugliandro.

Padova: Bargo 2, Foffano 8, Facciolo, Casagrande, Raouhari 7, Benedetti 4, Da Silva Pelizari 5, Garavello 2, Gamri 24, Gallina, Da Rin. Coach: Da Villa.

Parziali: 28-4, 13-20, 16-14, 12-14.