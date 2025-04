‘Reggio Calabria Street Food Fest’, stasera il gran finale: il programma – FOTO

Tutto pronto per il gran finale del “Reggio Calabria Street Food Fest”, la kermesse del gusto organizzata da Eventivamente, in partnership con la Città Metropolitana e il Comune di Reggio Calabria. L’evento che, da giovedì, sta registrando un successo grandissimo, con numeri da record, si concluderà oggi con la proclamazione dei migliori street fooder e una serie di premi speciali.

Migliaia di persone provenienti da tutta la Calabria e dalla Sicilia hanno affollato il Lungomare Italo Falcomatà, trasformato in una vivace festa del gusto. L’evento celebra il miglior cibo di strada, offrendo occasioni di aggregazione e convivialità uniche.

“In un’epoca segnata dalla globalizzazione – ha sottolineato il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà – l’enogastronomia, anche quella veloce di strada, è sempre più sinonimo di qualità, di identità, di marcatore identitario e di promozione territoriale. Sono orgoglioso di come la città, anche in quest’occasione, si sia fatta trovare pronta ad un grande evento, in grado di unire gastronomia, cultura e intrattenimento, attraverso l’esaltazione più autentica di profumi, sapori e colori tipici della bellezza della nostra terra e di tutto il Sud. Un’edizione dalla formula collaudata che puntiamo a riproporre anche nei prossimi anni, perché, crediamo che la valorizzazione delle nostre specialità e delle creatività artigianali gastronomiche, rappresentino un fondamentale strumento di sviluppo per tutto il territorio, in particolare sul piano turistico”.

“La nostra città invasa da ‘sapori’ di qualità” – dice il vicesindaco Carmelo Versace; una manifestazione da incorniciare, che ha richiamato pubblico da ogni parte del territorio metropolitano, e non solo, che ha avuto l’opportunità, grazie allo Street Food, di ammirare le bellezze della nostra città e, ovviamente, assaporare le pietanze preparate sul posto. Cibi tradizionali e innovativi in una cornice di intrattenimento culturale e musicale che ha saputo valorizzare le maestranze che hanno aderito, ribadendo, qualora ce ne fosse bisogno, che gli imprenditori e i commercianti della gastronomia del Mezzogiorno sono artigiani dell’eccellenza e della qualità”.

“Il ponte del gusto adesso è davvero realtà, ha commentato Alberto Palella, amministratore unico di Eventivamente. La gente ha apprezzato il nostro format ed il successo è andato oltre le aspettative. Abbiamo dimostrato che lo Stretto può rappresentare un elemento di unione tra le due sponde, se si creano occasioni di scambio e condivisione in un’ottica di valorizzazione turistica e di crescita economica”.

SHOW COOKING – Protagonisti, nell’area show cooking di questa sera, alle 19, lo chef Giuseppe Geraci del ristorante Modi Torregrotta (Messina) con il gelatiere Gabriele Fiumara, campione italiano di gelateria e capitano della nazionale “Gelato Europeo Cup 2025”. Alle 20 lo stellato Nino Rossi, una stella Michelin del Ristorante Qafiz S. Cristina d’Aspromonte e Antonello Fragomeni del bar pasticceria Fragomeni di Reggio Calabria.

Il Food village rimarrà aperto, orario continuato, dalle 11 alle 24.

Spettacoli:

Ore 18 – 21 Joculares, “Musicisti Trampolieri”

Ore 19:30 – Dj set con Enzo Romeo

Ore 21 – Sul palco la musica live dei Briganti italiani

Ore 23 – Premiazione migliori street fooder più graditi

Ore 23:30 – Dj set con Enzo Romeo.