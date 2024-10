Assegno per il nucleo familiare e maternità, al via le richieste a Reggio Calabria

L'assegno di maternità consiste in un contributo di € 346,39 per cinque mesi.. Requisiti e scadenza per poter presentare le domande

Sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 82 del 06/04/2019, è stato pubblicato l’avviso per l’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare. L’assegno consiste in un contributo mensile massimo di € 144,42 per tredici mensilità, per un totale massimo di € 1.877,46, che verrà erogato in due semestralità, la prima a luglio del corrente anno e la seconda a gennaio 2020.

L’assegno può essere richiesto da:

– cittadini italiani,

– cittadini comunitari

– cittadini extracomunitari in possesso di Carta di Soggiorno oppure di Permesso di Soggiorno di durata non inferiore ad 1 anno.

Il termine perentorio per la presentazione delle domande scade il 31 Gennaio 2020.

Al pagamento dell’assegno provvede l’INPS.

>> ASSEGNO DI MATERNITA’ – ANNO 2019

Sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 82 del 06/04/2019 è stato, inoltre, pubblicato l’avviso per l’erogazione dell’assegno di maternità, che consiste in un contributo mensile, di € 346,39 per cinque mesi per un totale di € 1.731,95. Tale somma verrà corrisposta in unica soluzione.

La richiesta deve essere presentata, entro il termine perentorio di 6 mesi dalla data del parto o dalla data di ingresso del bambino nella famiglia, per i casi di adozione o affidamento pre-adottivo, con le seguenti modalità

Brevi manu, presso i Poli Circoscrizionali del Comune di Reggio Calabria:

– POLO I, presso Circoscrizione Santa Caterina;

– POLO II, presso la Circoscrizione Tremulini;

– POLO III, presso Circoscrizione Modena;

– POLO IV, presso Circoscrizione Ravagnese.

presso l’URP del Comune di Reggio Calabria sito in via Sant’Anna Palazzo CE.DIR.

– a mezzo Posta Elettronica all’indirizzo servizi_sociali@pec.reggiocal.it ovvero a mezzo Servizio Postale.

Al pagamento dell’assegno provvede l’INPS.

CLICCA QUI per scaricare l’Avviso nella versione integrale ed il modello dell’istanza.