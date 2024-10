Lega Pro, indiscrezioni dall’Assemblea: “Campionato chiuso, Monza, Reggina e Vicenza in B”

La proposta del Consiglio Direttivo pronta per essere varata dall'assemblea

Il portale monza-news.it sta seguendo passo dopo passo l’Assemblea di Lega Pro con diversi aggiornamenti. L’ultimo, che riporta come orario le 15,57 recita:

“I campionati di Serie C non ripartiranno. La Lega Pro 2019/20 è conclusa”: lo riporta il giornalista Nicolò Schira su Twitter. “Monza, Vicenza e Reggina saliranno quindi in serie B”: questo quanto sta varando l’assemblea della Lega Pro”.

Ovviamente parliamo sempre di proposta che dovrà essere poi portata al Consiglio Federale, rinviato a data da destinarsi e quindi successivamente approvata.