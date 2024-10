Spazio Teatro, l’associazione Naos premia i suoi artisti

Un altro anno di intensa attività culturale volge al termine per l’Associazione Naòs Arte&Cultura suggellato dalla conclusione della Terza Edizione del Concorso Internazionale “Ingenium volat, liber manet: vivi il libro d’artista”, il cui momento clou è rappresentato dalla cerimonia di premiazione dei vincitori.

Dopo la fase finale della Seconda Edizione svolta nel mese di marzo, adesso l’appuntamento è per sabato 30 novembre alle ore 16:30 in via San Paolo n. 19 a Reggio Calabria, sede di “Spazio Teatro”.

Qui i riflettori saranno puntati sull’anima del Concorso: i poeti e gli scrittori più meritevoli che vi hanno partecipato attivamente arricchendo di significato l’intera manifestazione culturale. Quest’anno il Concorso si è fregiato della presenza tra i giurati di Fabrizio Caramagna, scrittore, studioso di aforismi con una pubblicazione anche negli Stati Uniti e collaboratore dell’Associazione Italiana per l’Aforisma.

Gli artisti della penna riceveranno, infatti, i premi e i riconoscimenti nelle tre sezioni in gara (narrativa breve, poesia a tema libero, aforisma a tema libero) per le loro lodevoli opere letterarie che denotano talento, passione e sensibilità. Un mix che esalta le emozioni dell’animo umano e che trova naturale sbocco espressivo nel genere letterario, qualunque esso sia.

L’iniziativa di NAOS, che quest’anno è stata dedicata interamente al mondo della letteratura, s’inserisce in un contesto di costante impegno profuso per la promozione della cultura nella società come concreto elemento di qualità, riflessione e crescita nelle relazioni umane.

Non, dunque, una cultura fine a se stessa ma fondamento imprescindibile dell’interpretazione variegata dell’esistenza nelle esperienze quotidiane di ciascuno di noi. È questa la mission di NAOS impersonificata dal Presidente, il grafico e fotografo Alessandro Gallo, dalla vicepresidente, l’artista-poetessa Eleonora M. Barbaro (in arte Negrart) e dal collaboratore giornalista Alessandro Crupi. La cerimonia di premiazione rappresenterà anche un’importante occasione per tributare il giusto merito conquistato sul campo ai pittori Rosario Tortorella, Tiziana Zimbalatti, Alba Nisticò e allo scultore Antonino Gaudioso. Nonché alle Associazioni “Lelefante” di Reggio Calabria e “Crisalide” di Cessaniti (Vv) per il loro pregiato impegno sul territorio calabrese in ambito socio-culturale.