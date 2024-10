‘Risvegli dall’Antico’: Giannini inaugura la sala multimediale dei Bronzi

Nel cuore di Riace Marina, si terrà un evento di risonanza culturale che risveglia l’eco di un passato virtuoso: l’inaugurazione della prima sala multimediale dedicata ai Bronzi di Riace.

“Risvegli dall’Antico” è il nome scelto per l’apertura della sala. Il 3 maggio alle 18:00 in Piazza Stazione, avrà luogo l’inaugurazione con un talk prestigioso ed una schiera di personalità istituzionali e accademiche, a partire dal Sindaco di Riace, Antonio Trifoli, e la Vicepresidente della Regione Calabria, Giusi Princi. Maria Mallemace, in qualità di Segretario Regionale del Ministero della Cultura per la Calabria, insieme a Filippo Demma, Direttore del Parco Archeologico di Sibari, che approfondiranno il dialogo sul significato e l’impatto dei Bronzi nel contesto storico e culturale attuale.

Il Direttore del Nucleo di Archeologia Umida Subacquea dell’Italia Maurizio Paoletti e il Presidente del Sistema Museale dell’Università della Calabria Alessandra Ghelli daranno il loro contributo, condividendo riflessioni e studi recenti. Il Professore dell’Università degli studi di Messina, Eligio Daniele Castrizio, e il Funzionario archeologo del Segretariato regionale del MiC per la Calabria e responsabile dell’archeologia subacquea della Soprintendenza per le province di Reggio Calabria e Vibo Valentia, Alessandra Ghelli, parteciperanno con le loro conoscenze approfondite. La serata sarà inoltre impreziosita dalle considerazioni del giornalista Pietro Melia.

L’incontro pubblico si eleverà con le letture teatrali del carismatico Giancarlo Giannini, la cui interpretazione artistica sarà un viaggio emotivo nelle storie dietro ai famosi guerrieri di bronzo. L’atmosfera si arricchirà ulteriormente grazie alla voce del soprano Mariapia Piscitelli, che con la sua arte canora toccherà le corde più profonde dell’animo dei presenti.

A moderare la serata, il giornalista Paolo Di Giannantonio, che guiderà il pubblico attraverso le diverse tematiche trattate, facendo da tramite tra relatori e spettatori in un dialogo aperto e costruttivo.