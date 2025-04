Calabria, sentenza su appalti pubblici: prosciolti due ex consiglieri regionali del Pd

Il Tribunale di Cosenza ha assolto dall’accusa di traffico di influenze illecite, aggravato dalle modalità mafiose, gli ex consiglieri regionali della Calabria Nicola Adamo e Pietro Giamborino, entrambi del Pd, ed il nipote di quest’ultimo, Filippo Valia.

L’accusa: tentativo di condizionare il Tar sul caso appalti nel vibonese

Secondo l’accusa, i tre avrebbero tentato di condizionare un procedimento davanti al Tar della Calabria riguardo l’aggiudicazione di alcuni lavori pubblici nel vibonese.

Le richieste della Procura: fino a tre anni per gli imputati

La pubblica accusa, rappresentata dal sostituto procuratore della Dda di Catanzaro, Annamaria Frustaci, aveva chiesto la condanna a tre anni per Giamborino, a due per Adamo, nei confronti del quale aveva invocato l’esclusione dell’aggravante mafiosa, ed a due anni e sei mesi per Valia.

Giuseppe Capizzi stralciato dal processo: affidamento ai servizi sociali

Nel processo era imputato originariamente anche Giuseppe Capizzi, nella qualità di amministratore unico del consorzio stabile “Progettisti Costruttori”, al quale veniva contestato di avere chiesto a Giamborino, attraverso Valia, di attivarsi per influenzare il procedimento davanti al Tar.

La posizione di Capizzi è stata però stralciata dopo che l’imprenditore ha chiesto ed ottenuto l’affidamento in prova ai servizi sociali.