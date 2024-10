ATAM: arrivano a Reggio Calabria le prime ‘paline intelligenti’

Anche a Reggio Calabria arrivano alla fermata del bus le prime paline intelligenti, quelle che indicano sul display l’ora esatta di arrivo del bus.

Un’altra promessa mantenuta con la città, per un’azienda orientata all’eccellenza, al servizio dei cittadini – commenta così l’ Amministratore Unico di ATAM, prof. Antonino Gatto.”

Grazie alle prime paline installate si potranno monitorare le linee scelte per la sperimentazione con itinerari e con caratteristiche diverse. Poi verranno raccolti i dati e sarà esteso il servizio su tutta la rete servita da ATAM. Conclusa la fase sperimentale, le informazioni visibili sulle paline saranno rintracciabili anche sul sito web di ATAM, mentre l’obiettivo finale del progetto è offrire ai passeggeri un’applicazione, che permetta di ottenere le informazioni in tempo reale direttamente sul telefonino.

Un altro progetto, inoltre, è in dirittura d’arrivo nell’azienda di trasporto reggino: il collegamento (bus Gran Turismo e Caronte) Messina – Aereoporto dello Stretto è allo step finale. Infatti nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’autorizzazione per la concessione della linea da parte della Regione Calabria, già da tempo richiesto, e poi il servizio prenderà il suo via accorciando, di fatto, le distanze tra le due città metropolitane.