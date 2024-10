ATAM SpA, sui bus arriva la sintesi vocale

ATAM promuove un nuovo servizio a favore dei non vedenti, un sintetizzatore vocale capace di annunciare in anticipo le fermate degli autobus

È stato presentato questa mattina un nuovo servizio di ATAM a favore dei non vedenti. Si tratta di un sintetizzatore vocale capace di annunciare in anticipo le fermate degli autobus e che sarà molto utile ad anziani, turisti e ancor di più ai non vedenti.

La presentazione del nuovo ed utilissimo servizio al nutrito gruppo di non vedenti presenti si è tenuta a bordo della linea 113, al fine di offrire la possibilità di effettuare una corsa di prova sull’autobus accessoriato del nuovo sintetizzatore vocale.

Soddisfazione nelle parole dell’Amministratore Unico di ATAM Francesco Perrelli:

“Il servizio di sintesi vocale è in grado di riconoscere, non solo, le fermate e di anticiparle ai passeggeri ma, grazie al collegamento al sistemi satellitari di bordo, riesce ad aggiornare le informazioni rilevando eventuali cambiamenti- ha spiegato. Attualmente la sintesi vocale è presente sui 14 bus acquistati lo scorso anno con fondi Pon Metro e su ulteriori 8 mezzi già parte del parco mezzi ATAM. Garantisco, comunque, che tutti i bus che acquisteremo avranno oltre la dotazione di bordo anche quest’indispensabile sistema. E’ un notevole passo in avanti che ha visto il pieno coinvolgimento da parte di tutte le professionalità interne all’azienda nell’implementazione di questo sistema che ci ha consentito di mantenere la promessa fatta alle associazioni dei non vedenti. Un aiuto non indifferente, dunque, per tutte quelle persone disabili visivi che potranno sapere quando arriverà l’autobus e una volta a bordo tenere sotto controllo il percorso e sapere in piena autonomia quando scendere.”