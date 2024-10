Atleta calabrese ai Mondiali Special Olympics: “Disabilità per me è una ricchezza”

La calabrese Miriam, 18 anni, affetta da sindrome di Down , è tra gli azzurri che a giorni concorreranno alle Special Olympics di Abu Dhabi

“Lo sport mi ha dato la voglia di crescere. Per me la disabilità non è un limite ma una ricchezza. Da Abu Dhabi mi aspetto soddisfazioni, voglia di vincere e spontaneità”.

Miriam Molinaro, atleta lametina impegnata nei Mondiali Special Olympics di Abu Dhabi, ha incontrato insieme all’intera Nazionale il presidente della Camera Roberto Fico, il ministro Lorenzo Fontana e il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte prima di partire per la competizione in cui rappresenta l’Italia.

Miriam, 18 anni, affetta da sindrome di Down , è tra gli azzurri che a giorni concorreranno alle Special Olympics di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi. I giochi olimpici prenderanno ufficialmente il via il 14 marzo ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi, e si concluderanno il 21. Sette giorni di gare in 24 discipline sportive.

L’intervento della società calabrese Lucky Friends è stato caricato anche sui social dello stesso ente istituzionale, omaggiando così la festa delle donne congiuntamente all’intervento di Lamya Haji Bashar, rapita dall’ISIS a soli 16 anni e fuggita dopo 20 mesi di prigionia, ed il ricordo di Leda Colombini, deputata dal 1983 al 1992, attivista sindacale e per i diritti delle donne, impegnata anche per la tutela della maternità nelle carceri.