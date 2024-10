Atleta reggina tra le migliori d’Italia

La giovane reggina Ashley Egwoh, classe 2002 giocherà per dieci mesi nel team della Federazione Italiana Pallacanestro

Importantissime notizie per un’atleta calabrese.

Ashley Egwoh della Lumaka Reggio Calabria è stata inserita nell’elenco delle

tredici ragazze Under 14 provenienti da tutta Italia che soggiorneranno per 10 mesi presso il Centro di Preparazione Olimpica del CONI “Giulio Onesti” a Roma.

E’ stato presentato nelle aule della Scuola dello Sport, l’High School Basket Lab, il nuovo progetto ideato dalla Fip d’intesa e con il supporto del CONI.

L’obiettivo del progetto è puntare alla migliore crescita educativa, tecnica, fisica e psicologica delle ragazze, che saranno seguite costantemente da uno staff di assoluta eccellenza e potranno intraprendere un percorso formativo almeno triennale. Le partecipanti avranno infatti la possibilità di frequentare il Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo promosso dal CONI e dal Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II, oppure scegliere percorsi scolastici differenti in sintonia con le indicazioni delle famiglie.

Una grande soddisfazione per la Lumaka Reggio Calabria di Lucio Laganà e Katia Romeo che continua la sua proficua tradizione giovanile dove, la giovane Egwoh è cresciuta ed ha affrontato in questa annata agonistica il campionato Under 18 sotto la guida di Coach Enzo Porchi vincendo il titolo regionale e superando la concorrenza della Sicilia nello spareggio tra regioni.

Sorrisi anche per la rappresentativa della Calabria femminile dell’Rtt Emiliano Scarcello dove, la giovane reggina ha giocato e ben figurato nell’ultima edizione del Trofeo delle Regioni disputatosi a Roseto degli Abruzzi.