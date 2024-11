Attendiamoci, la proposta estiva per l’estate dei giovani: corsi residenziali e tanta buona musica!

Venerdì 13 giugno 2014alle ore 19 c/o il Villaggio dei Giovani si terrà la presentazione delle attività estive programmate dall’Associazione Attendiamoci ONLUS a beneficio dei giovani della città e non solo…Fin dal mese di giugno, nella cornice del Villaggio dei Giovani (sito nei pressi della stazione O.Me.Ca di Reggio Calabria, bene confiscato gestito dall’associazione), saranno tante le iniziative e numerosi gli strumenti messi a disposizione dei giovani.Grande spazio sarà riservato alle attività residenziali di vario genere (campi lavoro, campi di formazione) utili per migliorare le capacità creative, intellettuali e pratiche, e per fare esperienza di comunità.Nei fine settimana è prevista una innovativa attività dal titolo “Live at Village – la musica del cambiamento” in cui sarà dato spazio ad alcune band della nostra città che allieteranno le serate dei giovani con spettacoli di musica live.Musica del cambiamento perché si vuole proporre un cambiamento per la città in stato di forte depressione, attraverso la musica di gruppi giovani reggini ed attraverso il rifiuto di droghe e alcool, nel contesto di un bene confiscato alla mafia, dove i giovani sono i promotori e coloro che portano avanti l’iniziativa.Tutti i dettagli sulle iniziative ed il calendario della rassegna musicale “Live at village – la musica del cambiamento” saranno illustrati durante l’evento di presentazione, al quale sono state invitate le massime autorità della città, in una logica di collaborazione e coinvolgimento delle istituzioni alla missione di servizio ai giovani che l’Associazione svolge da 13 anni.