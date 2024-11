Attendiamoci Onlus: 40 ragazzi visitano RCS MediaGroup e Inuvance

L’Associazione Attendiamoci ONLUS Milano, nata come filiale dell’associazione che da tredici anni opera nel territorio reggino nell’ambito della prevenzione del disagio giovanile e della promozione delle risorse personali, continua le sue attività di formazione nel capoluogo lombardo, con il supporto della Pastorale Universitaria di Reggio Calabria, offrendo agli studenti universitari reggini e del Sud Italia occasioni di incontro e di formazione.

Nell’ambito del progetto “Firm Explorer – L’esploratore di imprese”, nel mese di aprile un gruppo di quaranta ragazzi ha avuto la possibilità di entrare in contatto, conoscere e comprendere le dinamiche ed i processi di due eccellenze italiane: RCS MediaGroup e Inuvance.

Il gruppo leader nel settore Media & Communication ha dato la possibilità ai giovani partecipanti di entrare all’interno degli uffici di redazione del Corriere della Sera, simbolo dell’informazione italiana, presso la sede storica della testata di via Solferino 28.

I ragazzi presenti hanno assistito ad una breve presentazione del giornale e della dinamica di gruppo sviluppata dal gruppo RCS, seguita dall’opportunità di sedersi nella sala della riunione mattutina, considerata la più importante dell’edificio. Qui si fa il punto della situazione riguardo le notizie da pubblicare il giorno successivo e si inizia, con il contributo di tutti i colleghi, ad abbozzare quello che sarà il giornale dell’indomani. In questo percorso i giovani partecipanti sono stati accompagnati dal Dr. Paolo Baldini (Caporedattore) e dal Dr. Bruno Delfino (Design Editor). Proprio quest’ultimo ha focalizzato l’attenzione dei ragazzi sul potere e sull’importanza che le immagini hanno conquistato nel mondo odierno. Ha fatto notare come, nel corso degli anni, le prime pagine dei giornali abbiano dato sempre più importanza alle foto, esaltando la loro capacità rappresentativa dei fatti avvenuti, ritraendo solamente una parte o un singolo volto, facendo trasparire il mix di emozioni e sentimenti provati dalle persone o dai presenti di un qualsiasi evento. È stato proposto un esempio di foto, scattata pochi giorni prima, che ritraeva una scena di salvataggio di alcuni migranti africani, arrivati sulle coste italiane, in quel tragico giorno di morte di moltissimi uomini e donne. L’interpretazione e la critica artistica del Dr. Delfino è apparsa ricca di cultura, empatia e competenza.

L’incontro si è concluso con l’intervento del Dr. Paolo Baldini, membro dell’Ufficio dei Caporedattori del Corriere; le sue parole sono risultate molto incisive ed hanno dato una chiara idea della mission della redazione, di tutto il lavoro che si cela dietro la compilazione di una qualsiasi edizione pubblicata quotidianamente. I ragazzi erano attoniti di fronte alla profondità dei concetti del Dr. Baldini che ci ha trasmesso un’intensa carica di emotività e di responsabilità civile. Al termine del discorso, rispondendo ad una domanda posta da un ragazzo del gruppo, ha consigliato a tutti i presenti di “leggere, leggere, leggere, qualsiasi cosa, basta che leggiate”. Un suggerimento che molti dei presenti hanno accolto e posto come obiettivo.

La visita alla giovanissima azienda Inuvance è stata un tuffo in un mare di innovazione; la scoperta di una società focalizzata nello sviluppo, commercializzazione e distribuzione di prodotti ad alto contenuto innovativo nel canale farmaceutico. L’incontro si è tenuto con il fondatore e CEO, Dr. Luigi Caterino, il quale si è focalizzato su come scegliere gli obiettivi personali e sulla necessità di definirli chiaramente per poterli raggiungere. Grazie alla sua grande esperienza, risultato di innumerevoli corsi di formazione e di anni di lavoro come HR Manager dell’azienda Chiesi Farmaceutici, il Dr. Caterino è riuscito a dare ai ragazzi una visione più chiara di ciò che dovrebbe essere la propria vita: un insieme di obiettivi ben definiti, ricompense e soddisfazioni ma anche sacrificio, determinazione e duro lavoro. In questo modo si è capaci di ottenere i risultati e di realizzarsi, vivendo la vita che si sogna.

Durante l’incontro si è discusso dei nuovi progetti che Inuvance ha in cantiere, ricchi di innovazione, pronti ad essere lanciati sul mercato e che hanno l’obiettivo di rivoluzionarlo. Ne è esempio “Dolce Vita”: una singolare tipologia di pasta realizzata con delle particolari proprietà estratte dal guscio di un crostaceo irlandese, che permette di ridurre drasticamente l’assorbimento dei carboidrati presenti nella pasta stessa.

I ragazzi che hanno preso parte alle iniziative sono rimasti molto soddisfatti ed hanno anche dato uno slancio a ciò che potrà essere la società del futuro, basata su persone civilmente responsabili e con delle chiare idee in testa. Occasioni uniche di formazione, sia a livello prettamente accademico, sia come esperienza di vita, che hanno colpito ognuno dei partecipanti e che indirizzeranno il loro modo di vivere la realtà, da qui in avanti.

Come si è avuto modo di apprendere dalle parole del Dr. Caterino, per arrivare al successo serve un obiettivo, molta determinazione, una massiccia quantità di azioni e la capacità di valutare i risultati ottenuti con il target iniziale.