Attendiamoci Onlus: nuovi corsi di formazione alla Casa dei Giovani “Peppe Condello”.

L’associazione Attendiamoci O.n.l.u.s. , che opera nel territorio reggino per la prevenzione del disagio giovanile e la formazione globale della persona, divenendo negli anni punto di riferimento per i tanti giovani della città per le opportunità di crescita offerte, promuove nuovi corsi di formazione, laboratori teorico-pratici rivolti a quanti hanno voglia di mettere a frutto una capacità, coltivare una passione, approfondire un interesse.Entro il 10 maggio 2014, è necessario effettuare l’iscrizione tramite modulo online per partecipare ad uno dei tre corsi di formazione, che verranno attivati presso la Casa dei Giovani “Peppe Condello”, nella nuova sede di via Cardinale Portanova n.184.Ogni corso avrà una durata di 6 lezioni di 2 ore circa ciascuna e ad ogni lezione sarà presente un docente e un tutor d’aula, che metteranno gratuitamente a disposizione degli utenti il proprio tempo e le proprie competenze.I corsi di formazione che verranno attivati sono DJ, Informatica di Base e Primo Soccorso.Il martedì alle ore 18 si terrà il corso di DJ, rivolto a tutti gli aspiranti dj e a chi vuole perfezionare la propria tecnica e conoscenza musicale, cogliendo un approccio più maturo tra musica, società e cultura moderna, le lezioni consentiranno di acquisire le basi della tecnica del mixaggio di brani musicali di diverso tipo e la conoscenza e l’uso delle strumentazioni specifiche.Il venerdì dalle ore 17.30 si svolgerà il corso di Informatica di base, che permetterà di continuare ad imparare ad utilizzare il proprio pc da casa, per lavoro o per il tempo libero; si partirà dall’utilizzo di windows e dei suoi strumenti per andare alla scoperta dell’immenso mondo del web; inoltre queste lezioni serviranno per capire da quali parti è composto il pc, come proteggerlo, imparando anche ad utilizzare programmi necessari per svolgere elaborazioni base.E infine sabato alle 15.30 si terrà il corso di Primo soccorso, corso pratico su manichino, finalizzato a fornire gli strumenti conoscitivi essenziali, teorici e pratici, per attuare un intervento di primo soccorso in attesa di personale specializzato. Le lezioni consentiranno di entrare in possesso di nozioni mediche di base e potrà essere utile anche per superare quelle che sono “credenze popolari” ed evitare azioni di soccorso errate, facendo sì che i casi di emergenza siano affrontati nel modo più opportuno.A fine corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione, indicante le ore complessive di formazione svolte.È possibile effettuare l’iscrizione online ai corsi di formazione consultando il sito web www.attendiamoci.it e per maggiori informazioni telefonare al numero 320 2591687 o 0965312689.