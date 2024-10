Atti intimidatori, anche Klaus Davi a Siderno: ‘Solidarietà all’amministrazione’

Si apprende che nelle prossime ore Klaus Davi, giornalista e massmediologo, sarà a Siderno per chiedere conto ai capi mafia e a presunti killer in libertà il motivo di tanta recrudescenza sul territorio.

“Diversi presunti esponenti della ‘Ndrangheta sono stati scarcerati a seguito delle ultime operazioni giudiziarie per effetto di vari provvedimenti, per cui sono in circolazione sia reggenti, boss e semplici affiliati. Noi porremo le domande e vedremo cosa ci diranno”, ha spiegato Davi.