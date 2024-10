Calabria, Cisl: ‘Auguri a Jole, prima donna alla guida della regione’

Buon lavoro a Jole Santelli e alla sua squadra. A lei il compito di portare fuori dalle secche una Regione che da troppo tempo persegue, con scarsi risultati, obiettivi di sviluppo ed occupazione. Auspico un percorso di confronto con la CISL di Reggio Calabria e con tutte le parti sociali, affinché possa nascere un rapporto costruttivo per valorizzare al meglio le potenzialità della Metrocity. Reggio Metro può esprimere un progetto di affaccio nell’ Area dello Stretto che in una vision di più ampio respiro, da costruire con la Regione Calabria, rappresenterà il trait d’ union Strategico tra Europa e Mediterraneo. Per la nuova giunta regionale, un auspicio: che possa essere considerata, nel percorso che realizzerà, la pietra miliare dell’inizio del riscatto economico sociale del nostro territorio e della nostra gente!

Rosy Perrone Segretario generale Cisl Rc