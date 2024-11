Aumenta l’attesa per l’inizio del Mondiale di Windsurf a Reggio Calabria

Aumenta l’attesa per l’inizio del Mondiale di Windsurf, Mondiale di Windsurf “2015 IFCA JUNIOR, YOUTH & MASTERS SLALOM WORLD CHAMPIONSHIPS” che si terrà, tra poco meno di venti giorni, sul lungomare di Reggio Calabria (29 Giugno e il 4 Luglio ).

Ad oggi, risultano già pre-iscritti 70 atleti provenienti da tutto il mondo, ma le previsioni parlano di un numero complessivo che dovrebbe essere più del doppio di quello attuale: quindi almeno 150 iscritti, più almeno accompagnatori 200 accompagnatori.

Il pubblico di appassionati, che vorrà vedere di persona i propri “paladini” è mobilitato: sono attese 8000 persone provenienti da tutto il mondo. Questo sarà un trampolino di lancio irripetibile per far conoscere al mondo velistico e non solo, la città dello stretto, che notoriamente, gode di numerose spiagge, ventose e di sabbia finissima oltre che a temperature gradevolissime per tutto l’anno, potrebbe diventare una meta ambita per il turismo sportivo di tutto il mondo.

L’organizzazione locale, sta lavorando a pieno regine, per pianificare tutte le attività “secondarie ” che si svolgeranno all’interno del “Villaggio dello sport” che verrà allestito sul lungomare Falcomatà: musica deal vivo, spettacoli, stand per la degustazione di prodotti tipici, gara di castelli di sabbia e un concorso-mostra fotografica, faranno da cornice alle gare. Per chi vorrà provare gli sport acquatici verrà La base nautica, una parte accessibile a tutti ed una parte accessibile solo agli atleti sarà all’interno del lido comunale di fronte il Windsurf dello Stretto, circolo velico ospitante, allestirà sia un’ “area training” dove si potranno ricevere lezioni gratuite di windsurf, kite surf e SUP (stand up Paddle) sia un centro ricreativo riservato a bambini dai 3 ai 13 anni (che durerà fino ad Agosto).

L’AICW (associazione italiana classe windsurf) ha comunicato che, in occasione del Mondiale Reggino, verrà ritirato il numero velico “ITA 4” appartenuto al pluricampione Alberto Menegatti, scomparso prematuramente all’età di 29 anni il 24Febbraio 2015. Alberto Menegatti nel 2008 aveva vinto il campionato italiano, medaglia di bronzo ai mondiali e numerose gare internazionali vestendo i colori di un circolo reggino ( il Magna Grecia Wind Club) portando alle cronache mondiali il nome della città. Un doveroso ricordo della Federazione per un campione che ha fatto tanto per lo sport.