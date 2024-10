Reggio, ecco il Car detailing. Da Luxury Garage la nuova tendenza per la cura della propria auto – VIDEO

E’ un vero e proprio ‘ centro estetico ‘ dedicato alle auto e alle moto in grado di restituire lucentezza (come il primo giorno) alla propria ‘compagna di viaggio’. Si trova in contrada Saracinello 167 ed è il primo centro cosmesi rivolto ai motori.

In città arriva un nuovo modo per prendersi cura della propria auto. Anasce Luxury Garage

“Luxury Garage è un centro per la cosmesi della propria auto o della propria moto – spiega il titolare Giuseppe Suraci – Mancava in città un posto in cui poter ‘coccolare’ e proteggere i mezzi a quattro ruote e non solo. Grazie ai nuovi trattamenti in arrivo da oltreoceano è possibile applicare la cosmetica al mondo dei motori con trattamenti specifici che mirano alla protezione a lungo termine della carrozzeria interna ed esterna”.