Automobilismo: Continua il boom del team reggino Piloti Per Passione.

di Nicolino D’Ascoli. Il team reggino Piloti Per Passione presieduto da Giuseppe Denisi rientra soddisfatto dalla partecipazione al “3° Slalom Vallata dello Stilaro” valevole quale seconda prova del 2° Campionato Calabrese di Slalom.Una calda ed afosa giornata quasi estiva, ha galvanizzato i piloti nel far rimbombare i motori sul particolare tracciato di Stilo compiacendo il pubblico accorso numeroso per incitare i propri beniamini.Il team Piloti Per Passione – società affiliata ASI (Associazioni Sportive Sociali Italiane – già Alleanza Sportiva Italiana) – si è presentato, allo Slalom reggino ben organizzato dall’Aci Catanzaro ottimamente supportato dallo staff della New Generation Racing presieduto da Salvatore Trapasso, con ben nove piloti in gara.I colori della Scuderia di Sambatello sono stati ben difesi da: Antonio Gramuglia che ha conseguito un buon primo posto di classe e sedicesimo assoluto in gruppo N classe N2 con il tempo di 2’ 38” e 07 maturato nel corso della prima manche . Carmelo Barbaro buon secondo di classe e tredicesimo assoluto in GTI-GTI1 con il tempo di 2’57”e 22 migliorando il tempo della prima manche che era fissato in 3’27” e 96; sfortunata la prova di Domenico Scordo che in N-N3 ha stoppato i cronometri sul tempo di 3’14” e 18 piazzandosi quarto di classe.Discorso a parte per Carmelo Barillà che in S-S3 ha conquistato il primo di gruppo, i primo di classe ed un ottimo nono posto assoluto con il tempo di 2’53” e 11 abbassando di oltre 4” e 50 il tempo della prima manche.Entusiasmante lotta in “famiglia” nel Gruppo A tra Antonino Albanese (primo di classe, secondo di gruppo e ventunesimo assoluto) in classe A3 tempo di 3’08” e 42 conseguito nella seconda manche dopo essere stato in testa nella prima con il tempo di 3’16” e 37 ed il compagno di Scuderia Domenico Battaglia in A2 (primo di classe, primo di gruppo e quattordicesimo assoluto)che dopo aver avuto nella prima fazione di gara un ritardo di oltre 4” è riuscito a ribaltare la situazione facendo fermare i cronometri sul tempo di 3’00” e 19.Altra fratricida lotta in squadra- nell’affollato gruppo N con oltre 10 concorrenti alla partenza – tra Sergio Larocca N-N3 piazzatosi dodicesimo assoluto, secondo di classe e secondo di gruppo con il tempo di 2’57” e 19 nei confronti di Giuseppe Aricò N-N3 che con il tempo di 2’55” e 88 si è confermato primo di classe e primo di gruppo, nonché undicesimo assoluto, entrambi i piloti hanno realizzato il miglior tempo nella prima manche.Dirompente la prestazione di Antonino Bellingheri che in P-P2 pur disputando solamente la seconda manche ha congelato il tempo in 2’32” e 08 ed ha conquistato il primo di classe, il primo di gruppo ed uno strabiliante terzo posto assoluto alle spalle di due bolidi Sport prototipi ma precedendone altri 2 solo quel che concerne le prime cinque posizioni, il che lascia intravedere le eccezionali potenzialità del pilota messinese che corre con i colori del team “Piloti per Passione”.Enorme la soddisfazione del Comitato provinciale ASI – Associazioni Sportive Sociali Italiane di Reggio Calabria con in testa il presidente Fabio Gatto, per la costanza nelle prestazioni vittoriose del team reggino “Piloti per Passione” di Sambatello. Per gli amanti delle statistiche la classifica assoluta vede ai primi posti: sul gradino più alto, il reggino Giuseppe Cuzzola con il tempo di 2’25” e 76, seguito nell’ordine dallo “scillese volante” Gaetano Piria 2’29” e 31, dal messinese Antonino Bellingheri (Piloti per Passione) 2’32” e 08, Francesco Infortuna 2’32” e 21, da Alfredo Mancaruso 2’32” e 50.Lo staff del Direttore Sportivo Elisa Denisi spera che i tecnici possano “ultimare” altre macchine ed avere la disponibilità degli altri piloti del Team “Piloti per Passione” e poter schierare già dalla terza prova in programma Domenica 1 Giugno a Catanzaro (2° Slalom “città di Catanzaro) almeno altri cinque concorrenti.Certamente l’entourage mira ad avere tutte le vetture ed i piloti al massimo in occasione del V° Trofeo “La Collina” Città di Sambatello (dedicato al compianto Prof. Peppe Paladino) in programma Domenica 15 giugno 2014, manifestazione organizzata dallo staff del team “Piloti Per Passione”. La scuderia automobilistica “Piloti Per Passione” di Sambatello (RC), che quest’anno festeggia – anche – i dieci anni di attività è grata agli sponsor ufficiali Febert Ascensori RC e Miniauto Reitano Gallico per il prezioso supporto, mentre come ausilio alla solidarietà – il team – sostiene l’ADMO (Associazione Donatori Di Midollo Osseo).