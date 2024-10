Falcomatà: “Autonomia un nuovo fascismo”. Replicano i consiglieri regionali Lega: “Fuori di senno”

I consiglieri regionali della Lega in Calabria (Gelardi, Mancuso, Mattiani, Molinaro e Raso) replicano al sindaco di Reggio Calabria Falcomatà sul tema dell’autonomia differenziata.

“Se fosse fascismo, bisognerebbe sottolineare che è un fascismo introdotto nel 2001 dal centrosinistra che, a maggioranza, ha riformato il Titolo V inserendo nella Costituzione l’autonomia differenziata. È un ‘dettaglio’ che spesso i grilli parlanti della sinistra omettono, nell’illusione, nonostante le tante batoste elettorali, di poter continuare a prendere in giro gli italiani.

Quella del sindaco Falcomatà, è un’opinione fuor di senno. Priva di fondamento logico, ancorché politico. È infatti da decenni che in Italia i divari di sviluppo, di genere e generazionali, non garantiscono i diritti dei cittadini del Sud, ma non ci pare che Falcomatà e compagni abbiamo mai protestato”.

