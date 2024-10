Autonomia differenziata, Occhiuto ribadisce: “Forza Italia non voti intese senza i Lep”

“Ribadisco le mie perplessita’ sui modi e sui tempi dell’approvazione della legge sull’autonomia differenziata”. Lo ha detto, secondo quanto si apprende, il presidente della Regione Calabria Roberto OCCHIUTO intervenendo al consiglio nazionale di FI.

“Il ddl Calderoli, purtroppo, e’ arrivato all’ok finale delle Camere senza che contemporaneamente sia giunto al traguardo anche il superamento della spesa storica. Spero che Forza Italia, cosi’ come ha sempre detto il nostro leader Antonio Tajani, metta al centro della sua azione proprio il superamento delle differenze territoriali, archiviando definitivamente la spesa storica a favore dei fabbisogni standard”, ha argomentato Occhiuto.

“Il mio auspicio – ha proseguito sempre secondo quanto si apprende – e’ che Forza Italia non voti in Consiglio dei ministri e in Parlamento alcuna intesa con singole Regioni se prima non saranno interamente finanziati i Lep, e se non ci sara’ la matematica certezza che determinate intese possano produrre danni al Sud”.