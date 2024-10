Avellino-Reggina, Capuano: ‘Toscano afferma di aver meritato? Ci vuole coraggio..’

Il tecnico irpino non si trova d'accordo con le dichiarazioni di mister Mimmo Toscano

Queste le dichiarazioni di Eziolino Capuano al termine di Avellino-Reggina, terminata sul punteggio di 1-2 in favore degli amaranto: “Abbiamo tutto per salvarci, abbiamo costretto la Reggina a stare bassa. Guarna ha fatto una parata degna del miglior Courtois sul tiro di Rossetti. Sono orgoglioso della mia squadra ma anche col Bari ci sono stati errori arbitrali e onestamente sono episodi che mi preoccupano. Toscano ha detto che la sua vittoria è meritata? Gli voglio bene ma ci vuole coraggio ad affermarlo. Non ho visto una parata di Tonti, Charpentier ha avuto un’occasione sulla linea. Mi tengo stretto lui e Parisi che oggi era un po’ nervoso e ho dovuto sostituirlo. Micovschi? Ha qualche responsabilità sul primo gol ma è un giocatore da ultimi 40 metri a sinistra”.